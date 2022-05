El UCAM Murcia no pudo dar una última alegría en su estadio. Era un partido complicado, pues los universitarios ya sabían de inicio que no se jugaban nada, y además tenían enfrente al Atlético Baleares a un rival que se está jugando entrar en el play off de ascenso a Segunda. La actitud fue mucho mejor que en el encuentro ante el Costa Brava, pero el juego fue insuficiente para doblegar a un equipo balear que comenzó despistado. Esa situación la aprovechó el UCAM para ponerse por delante desde el minuto cinco, aunque el Atlético Baleares iba a remar durante el resto del partido para hacer el empate al inicio de la segunda mitad y poner las tablas definitivas.

Con el descenso consumado antes del encuentro, al equipo universitario ya solo le faltaba dejar una buena imagen en casa para los aficionados a los que aún les sobraban ganas de visitar el BeSoccer La Condomina en una calurosa jornada matinal en la capital. José Manuel Aira hizo varios cambios de inicio respecto al partido ante el Costa Brava, buscando seguramente otra imagen que sea un poco más ambiciosa, como mínimo. El técnico leonés se decantó por una defensa de cinco para cerrar y estar seguros atrás contra un equipo de los que más potencial tiene arriba de toda la categoría. En portería estuvo Pedro López, con Tekio, Charlie Dean, Farrando, Chacartegui y Moi Delgado por delante; Fullana y Armando en el medio; Xemi, Liberto y Rubén Mesa arriba. El experimento dio resultado al UCAM Murcia, pues prácticamente en la primera ocasión de peligro del partido, se adelantó en el marcador. Aprovecharon los universitarios que el Atlético Baleares tenía su línea muy adelantada y con un pase largo desmontaron prácticamente todo el entramado defensivo. Liberto centró el esférico raso hacia Rubén Mesa y éste, con una gran maniobra a la mediavuelta, batió a René Román con su pierna zurda. Un gran movimiento de ‘killer’ de Rubén Mesa. Una pena que esa versión se haya dejado ver muy poco desde su llegada a Murcia. Consiguió incomodar el UCAM Murcia al Atlético Baleares durante los primeros 20 minutos. La línea de tres centrales sorprendió a los visitantes y no se acercaron a la portería con intensidad. Pero, con el paso de los minutos, el dominio fue cayendo cada vez más del lado balear. Eso sí, le costaba muchísimo al Atlético Baleares generar peligro. Su juego lento y previsible hacía estar cómodo al UCAM pese a no tener mucha posesión. Por su parte, los de José Manuel Aira intentaban pescar algún contraataque ante las dudas de la zaga insular. Liberto tuvo un par de llegadas, pero las dos le cayeron hacia su pierna derecha y no consiguió definir bien. Finalmente, consiguió llegar con ventaja el UCAM al descanso en un partido soporífero, solo apto para los más fieles. Mal arranque en la segunda parte Si la mayor virtud del UCAM Murcia en la primera mitad fue el orden, todo se fue al traste en la segunda. No consiguieron los universitarios mantener la concentración y se aprovechó un Atlético Baleares sediento de victoria. En el minuto 50, Dioni hizo el 1-1. El decimosexto gol del jugador. Un gol que, por los gestos y la indiferencia en los jugadores, no debió de doler mucho. Se notaron mucho más las urgencias del Atlético Baleares en la segunda mitad y comenzó a jugar mucho mejor que en la primera. Consiguió desordenar al UCAM Murcia después del gol gracias a un juego más elaborado, con más chispa y fluidez. Tuvo un par de disparos desde la frontal del área para ponerse por delante antes del minuto 70, pero no estuvo atinado para hacer el segundo. El equipo de Aira fue me más a menos claramente, pero sorprendentemente, viendo que el Atlético Baleares les estaba superando, solamente hizo un cambio. Se fue Liberto y entró Moyita a la hora de partido, pero sin resultados. El sevillano no aportó nada diferente al resto de sus compañeros y su presencia fue inerte. Decepcionante temporada del que debía ser la estrella del equipo. Entre lesiones y desapariciones, solamente hemos podido ver algún chispazo del mediapunta. A falta de diez minutos, Aira decidió cambiar el sistema metiendo a Abenza por Armando en el centro del campo y a Diego Iglesias, del filial, por Moi Delgado. También jugó unos minutos Gabriel Jimeno, que sustituyó a Xemi Fernández en la recta final. Pasó a jugar con defensa de cuatro, pero los resultados fueron insuficientes. El equipo mejoró algo, aunque no le dio para genera peligro real de gol. Diego Iglesias dejó un par de destellos por la banda derecha bastante buenos. Se mostró valiente el joven del filial en los minutos que le dio Aira. Finalmente, el resultado no se movió más y el empate se hizo efectivo en La Condomina. Un punto que ya no servía de nada al UCAM Murcia, que no tenía nada en juego. Un partido menos para que se acabe la desastrosa temporada que está firmando el club universitario.