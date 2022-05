Mejora tardía en El Plantío

Se plantó el Cartagena en El Plantío con un once plagado de novedades para medirse al Burgos que generaba dudas en el centro del campo con la pareja Tejera-Cristóforo y en la línea de cinco defensas. Tristemente, cumplió con las expectativas. El equipo, roto desde el inicio, comenzó a tener problemas en cuanto los locales apretaron un poco y una jugada sin aparente peligro se convirtió en el 1 a 0. Fue incapaz de hacer nada el conjunto albinegro hasta la entrada de Gallar, Bodiger y Nacho Gil y el cambio a zaga de cuatro, cambios que lavaron la cara al equipo y viraron el rumbo del partido. El gol del empate de Delmás precedió a la gran mejora cartagenera hasta el final del encuentro, pero la media hora de buen juego no fue suficiente para traer la victoria a Cartagena.

Ambos equipos saltaron al campo sin mucho convencimiento por atacar la portería contraria y se vivieron unos primeros instantes muy tranquilos con un ritmo bajo que no se rompió hasta pasados los primeros diez minutos. El Burgos, ligeramente mejor, comenzó a merodear el área de Jérôme Prior por mediación de Fran García en la izquierda y dos jugadas suyas significaron las primeras ocasiones de peligro del partido.

Después de ver frustrado un peligroso centro raso, el lateral sirvió un buen balón al hueco para Saúl Berjón que se convirtió en el primer disparo a portería, fácil para el meta francés. En respuesta, el Cartagena se acercó gracias a una pelota al espacio para De Blasis que le plantó solo en el área, pero su centro raso envenenado no encontró a ningún compañero.

A partir del cuarto de hora comenzó a ganar ritmo el encuentro y se convirtió en un ida y vuelta constante. Saúl condujo con peligro nuevamente desde la izquierda y sirvió un centro desde dentro del área que Alcalá cortó providencialmente, los albinegros saltaron a la contra con el equipo local volcado en el córner y los burgaleses aplicaron la misma fórmula tras el intento cartagenero, pero ninguno finalizó jugada.

El primer tiro a puerta del Cartagena, que sufrió para conectar con sus delanteros, llegó en el minuto 20 cuando De Blasis abrió a Dauda en la derecha en una contra y el ghanés, con tiempo para pensar, entró en el área y definió demasiado centrado. Mejoró el conjunto de Luis Carrión a raíz de su primer acercamiento serio y tuvo más opciones, pero dos disparos seguidos de Cristóforo y otro de Dauda no llegaron a portería bloqueados por la defensa.

Ante la dificultad para definir del Cartagena no perdonó el Burgos y se adelantó en el marcador después de la media hora de juego en una jugada puntual muy mal defendida por los albinegros. Elgezabal bajó de cabeza un centro lejanísimo desde el círculo central caído a la derecha, Guillermo prolongó superando a Vázquez dentro del área y Valcarce remató de volea sin dejarla botar para sorprender a Prior a pesar del poco ángulo de disparo.

Tras el tanto, los cartageneros quedaron tocados y permitieron más llegadas del Burgos. Valcarce a punto estuvo de hacer el segundo tras un centro de Raúl Navarro desde línea de fondo que Pablo Vázquez despejó hacia el centro del área y que llegó al extremo libre de marca. Por suerte para el Cartagena, Delmás salvó desviando en el área pequeña un balón que se colaba y que no entró por centímetros.

En la segunda mitad, el guion del partido no cambió y los locales salieron al campo con la intención de poner tierra de por medio. En la primera acción de los segundos 45 minutos, Pablo Valcarce conectó un potente remate a centro de falta, pero la volea fue a las manos de Prior. En la segunda fue Álvaro el que sirvió un centro raso con peligro que Guillermo remató topándose con el bloqueo de Alcalá.

Antes de cumplirse la hora de partido, Rubén Castro cocinó una jugada en solitario que casi termina dentro de la portería de Alfonso Herrero y Saúl ganó en velocidad a Alcalá para centrar con mucho peligro a Guille en una acción que Prior controló con su buena salida. Carrión intervino para arreglar su equipo e introdujo tres cambios que cambiaron el rumbo del partido: Gallar por Cayarga, Nacho Gil por Cristóforo y Bodiger por Tejera.

Cinco minutos tardó el Cartagena en nivelar el encuentro después de mejorar gracias al control que aportó Bodiger al centro del campo y el aire fresco de Nacho Gil y Gallar en ataque. Tras una jugada larga, Gallar abrió a Datkovic en la izquierda para que el croata sirviera un centro perfecto a la cabeza de Delmás, solo en el segundo palo, que remató en plancha cogiendo a contrapié a Herrero y puso el 1 a 1 en el marcador.

Tras el gol continuó creciendo el Cartagena en el partido y tuvo otra oportunidad clarísima de nuevo por medio de Delmás. En una jugada casi idéntica a la del gol, centró Datkovic y recibió Delmás cuando la pelota salía del área en la banda contraria. La paró y golpeó fuerte al palo largo para estrellarse con el travesaño y el poste acariciando el tanto.

Hasta el final del encuentro, el FC Cartagena fue mejor que su rival, pero no pudo superar a la defensa burgalesa y el marcador no se movió para firmar el empate en la cuadragésima jornada de LaLiga Smartbank que permite a los albinegros mantener la novena posición, amenazada por el propio Burgos.

Luis Carrión: «En la segunda parte sí hemos estado a la altura»

El entrenador cartagenerista ofreció sus sensaciones después del partido en sala de prensa y repasó la actuación de los suyos. «En la segunda parte el equipo ha hecho un buen partido, ha conseguido meter gol, el larguero de Delmás y el tacón de Ortuño. Hemos llegado bastante y hemos dominado bien, hemos estado a la altura», afirmó.

En un análisis más profundo, el técnico catalán admitió que el equipo tuvo demasiadas imprecisiones en el pase y no robó tanto como le hubiera gustado. «Hemos perdido muchos balones fáciles que han hecho que no pudieramos atacar bien. Nos ha costado mucho robar, hemos acabado recuperando muy cerca de nuestra portería y salir de ahí cuesta más», aseguró.

Por último, Carrión manifestó su alegría por el partido de Jérôme Prior, uno de los cambios más sorprendentes del once. «Ha estado a buen nivel, no se ha notado la inactividad y me alegro mucho por él», concluyó.