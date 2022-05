Despedida antes del play off

El Real Murcia despide hoy ante su público (12.00 horas, La 7TV) la fase regular del campeonato con su encuentro ante el CD Toledo. Probablemente sea una fecha marcada en rojo para la gran mayoría de aficionados granas tras el descenso a la cuarta categoría, ya que el conjunto grana peleará desde la próxima semana por su ascenso a Primera RFEF y tendrá que superar dos eliminatorias. No será hasta mañana cuando verdaderamente conozca su camino en la fase que se disputará en Alicante como sede única. Sin embargo, antes de eso, el equipo de Mario Simón debe hacer los últimos deberes este mediodía ante un CD Toledo que no se juega nada, al estar ya descendido matemáticamente a Tercera RFEF.

No obstante, que el cuadro manchego no tenga nada en juego no significa que no pueda generar problemas a los granas. Y es que ya lo hizo la semana pasada, cuando logró empatar ante el Hércules. Un resultado que hubiera favorecido a los murcianistas si hubiesen sacado su partido adelante ante el Mancha Real (2-1) para recuperar la tercera plaza. De todos modos, las cuentas todavía le salen al Real Murcia, ya que un triunfo hoy y un nuevo pinchazo del cuadro alicantino podría devolverle a ese tercer puesto que le podría favorecer en las eliminatorias, al pasar el equipo mejor clasificado al término de la prórroga si se mantiene el empate. Pero, también podría provocar el efecto contrario, ya que un pinchazo de los granas podría incluso hacerles perder la cuarta posición que actualmente defienden.

De cualquier modo, el Real Murcia pondrá hoy sobre el terreno de juego un once de circunstancias. Con un ojo puesto en las eliminatorias de play off, Mario Simón conservará a varias de sus piezas. Por ejemplo, los apercibidos por cartulinas amarillas no disputarán el encuentro, puesto que si ven una tarjeta en el choque de este mediodía tendrían que cumplir un partido de sanción en la semifinal del play off. Por lo tanto, los laterales Alberto López y Luis Madrigal, y los centrocampistas Javi Saura y Zeidane Inoussa no participarán en el choque. De hecho, el joven futbolista sueco todavía se está recuperando de sus problemas musculares, por lo que su baja ya era un hecho. Además, hay que contar con que Mario Simón tampoco quiera correr riesgos innecesarios con el resto de jugadores, por lo que se espera un once repleto de novedades, pero que, al mismo tiempo busque un triunfo que permita cerrar una despedida con buen sabor antes de afrontar el play off.