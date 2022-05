Tenían que darse dos condiciones para que el UCAM Murcia CB acabase la última jornada de la Liga Endesa con un billete para el play off por el título. Sin embargo, el conjunto universitario no cumplió la primera de ellas. Tenía que ganar al Casademont Zaragoza y esperar una victoria del Real Madrid frente al Gran Canaria para disputar las que hubieran sido las segundas eliminatorias de su historia. Pero los de Sito Alonso cayeron ante un Zaragoza que se jugaba la vida, al necesitar la victoria para lograr la permanencia (72-75). No fue un partido bueno para los murcianos, ya que no tuvieron el control en ningún momento al perder la lucha por el rebote. Al conceder demasiadas segundas oportunidades a su rival, fue el equipo aragonés el que finalmente salió victorioso de un sprint final de partido de infarto. Y es que a punto estuvo de recortar los 15 puntos de diferencia el UCAM, cuando el empuje del público si la subida de su ritmo de partido le permitieron colocarse a seis puntos a falta de tres minutos para el final. Además, cuando parecía todo más difícil, el UCAM recortó la distancia a falta de 34 segundos de nuevo con dos triples de McFadden y Webb. Pero Kilpatrick acabó sentenciando desde el tiro libre. Con este resultado el UCAM Murcia podría tener billete europeo para la próxima temporada al finalizar entre los diez primeros clasificados, pero puso el punto y final al curso.

Primer cuarto De nuevo al UCAM Murcia tuvo que ir a remolque en el inicio del partido, como venía ocurriendo en las últimas jornadas. Parecía que había entrado al partido con buen pie, pero tan solo fue un espejismo cuando el Casademont Zaragoza comenzó a añadir puntos a su casillero atacando en estático. Dino Radoncic hizo mucho daño a los de Sito Alonso y el parcial se elevó hasta el 4-10 tras los tiros libres de Mekowulu. Cada falta que realizaba el UCAM Murcia mandaba a su rival al tiro libre, mientras que en tareas ofensivas le seguía costando encontrar la fluidez. Tanto, que con el 6-16 a los seis minutos de juego tuvo que solicitar tiempo muerto Sito Alonso. El técnico madrileño dio entrada a Bellas, Czerapowicz y McFadden, pero los problemas se mantuvieron, uno de ellos el rebote, de claro color aragonés, tras un triple de Cook y una entrada de Radoncic (8-21). Cinco puntos consecutivos de los universitarios, con un triple de Webb, hicieron despertar al UCAM a un minuto para finalizar el cuarto y un último arreón, los mejores minutos de los de Sito Alonso en el partido, permitió poner fin a los diez primeros minutos con una canasta de Czerapowicz (17-23). El @CasademontZGZ ha salido a comerse el partido y a por la permanencia.

¡Menudo mate!#LigaEndesa pic.twitter.com/AlJpjrGAia — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) 14 de mayo de 2022 Segundo cuarto En el arranque del segundo cuarto el UCAM no pudo mantener el ritmo marcado en el tramo anterior y un parcial de 0-4 volvió a colocar los diez de distancia (17-27). Una canasta de Cate rompió la mala racha para los universitarios, que seguían perdiendo la lucha por el rebote, pero el Casademont Zaragoza continuó castigando cada punto débil a cinco minutos para el descanso (19-31). Sito Alonso trató de quemar todas sus cartas y cambiar la dinámica actual con la entrada de Kostas Vasileiadis, quien en su primera acción logró sacar tres tiros libres (22-31). El UCAM empezó a mostrarse algo mejor en ataque, pero Kilpatrick neutralizaba cada buena acción que conseguían enlazar (24-35). El equipo murciano empezaba a comprender lo que requería el partido en estos momentos, y a dos minutos para el descanso Vasileiadis puso al UCAM a cinco puntos de diferencia tras anotar otros dos tiros libres (30-35). El cuadro murciano tuvo opciones de recortar el marcador, pero no fue hasta la última posesión del primer tiempo cuando Webb convirtió un triple que hizo estallar al Palacio (33-35). 📊 ¡Descanso! | #LigaEndes



3⃣3⃣ @UCAMMurcia

3⃣5⃣ @CasademontZGZ #ListosParaRomperla pic.twitter.com/fZaGTCAhWV — Liga Endesa (@ACBCOM) 14 de mayo de 2022 Tercer cuarto El UCAM trató de imprimir una marcha más al partido en la salida de la segunda parte, pero quizás en algunos momentos se pasó de revoluciones. Y la pérdida de nuevo en el rebote permitió al Casademont Zaragoza seguir dominando el marcador tras un triple de Waczynski, que logró neutralizar rápidamente Jordan Davis (38-41). El escolta fue la mejor baza de los universitarios cuando comenzaron a sufrir de nuevo sobre el parqué al no poder quitarle el bastón de mando al Zaragoza tras otro triple de Waczynski (40-48). El partido entró en una fase cargada de imprecisiones por ambos equipos, las defensas se impusieron a los ataques y se detuvo el reloj varias veces ante la cantidad de faltas. Fue entonces cuando Webb logró cazar por las nubes un rebote ofensivo para recortar de nuevo la distancia a tan solo cuatro puntos (44-48), pero el UCAM seguía concediendo demasiadas segundas oportunidades al Casademont Zaragoza al tener perdida por completo la lucha por el rebote y Ferrari dio otra estocada a dos minutos para finalizar el cuarto (44-54). Sito Alonso volvió a intentar cambiar el guion con la entrada de Vasileiadis, pero también con la de Malmanis para tratar de paliar los problemas en el rebote. Sin embargo, fue el Casademont el que encaró por delante el último cuarto pese a un triple de Vasileiadis (49-59). 🏀 UCAM MURCIA 🆚 CASADEMONT



Final del 3Q



49-59



☀️ #PartidoCostaCalida

🎶 #UCAMMurciaFestiBall pic.twitter.com/J05S9SgAPx — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) 14 de mayo de 2022 Último cuarto Restaban diez minutos y el UCAM Murcia tenía que recortar diez puntos. El Real Madrid estaba cumpliendo con la segunad premisa, al encarar el último cuarto por delante de Gran Canaria, pero los univeritarios tenían que hacer primero los deberes si querían el octavo puesto. Sin embargo, Santi Yusta silenció el Palacio con dos triples que sellaron un parcial de salida de 0-6. Eso dejó aún más tocado al UCAM para recortar todo el camino que tenía por delante, a pesar de que intentó un último arreón (53-68). Cuatro puntos consecutivos, de McFadden y Lima, tras dos buenas defensas del UCAM, permitieron al equipo y a la afición creer de nuevo en la victoria a falta de 5:40 para el final (57-68). El Palacio fue el que metió de lleno en el partido al equipo universitario, que seguía teniendo que recortar la misma renta con menos tiempo en el reloj tras las canastas de Radoncic y Webb. Un triple de McFadden desde siete metros hizo explotar a la grada junto a un robo tras canasta de Taylor que ponía el 64-70 a falta de tres minutos para el final. A dos minutos para el final, el Casademont logró ampliar la ventaja con dos tiros libres de Kilpatrick y el UCAM desaprovechó sus posesiones (64-72). Un triple de Rodrigo San Miguel desde la esquina terminó por apagar cualquier esperanza para el UCAM, al colocar el 66-75 a falta de 1:15 para el final. Aún así, el UCAM hizo lo imposible al anotar dos triples consecutivos por mediación de Webb y McFadden, lo que provocó que el marcador se quedase en 72-75 a tan solo 34 segundos para el final. Sin embargo, el Casademont Zaragoza acabó sentenciando con dos tiros libres de Kilpatrick (72-77). Un momento único. El @CasademontZGZ consigue la permanencia tras ganar a un @UCAMMurcia al que deja sin puesto de Playoff. #LigaEndesa pic.twitter.com/Sba2y175VL — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) 14 de mayo de 2022