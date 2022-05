Pedro Acosta logra la segunda ‘pole’ de su carrera deportiva

‘El Tiburón’ Pedro Acosta, quien ha tenido un irregular inicio de temporada en el Campeonato del Mundo en Moto2 con varias caídas en carrera, ha logrado la ‘pole’ en el Gran Premio de Francia. Es la segunda vez, la primera en la categoría intermedia, que el murciano logra el mejor tiempo en los entrenamientos del sábado.

Acosta ha brillado con luz propia en la jornada en Le Mans, demostrando ser el más rápido con su compañero Augusto Fernández en la tercera posición. El mazarronero también ha batido el récrod de la pista con 1:35.803.

“Esta ‘pole’ sabe como la primera que logré en Moto3, pero la carrera es mañana. Hacía tiempo que no me veía aquí. Hemos trabajado desde Austin bastante bien. Estar aquí es para toda la gente que ha tirado de mí cuando parecía que no había luz en ningún lado”, ha manifestado en DAZN el murciano. Asimismo, el piloto de La Ñora Fermín Aldeguer, quien tuvo que pasar por la Q1 para meterse en la Q2, solo ha podido ser decimoctavo.