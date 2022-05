La novena posición, bajo amenaza

El FC Cartagena afronta su antepenúltimo partido de la temporada ante el Burgos (Movistar LaLiga 2, 16.00) en El Plantío con la intención de defender la actual novena posición, pero con la dificultad que arrastra toda la temporada: los encuentros fuera de casa. Sin opciones matemáticas de alcanzar un play off que ha peleado el equipo albinegro hasta que le han llegado las fuerzas, la única motivación que le queda a los de Luis Carrión es finalizar la temporada lo más alto posible, para lo que el encuentro ante los burgaleses se torna imprescindible. Los de Julián Calero se encuentran en duodécima posición a tan solo tres puntos del Cartagena y podrían ponerse por delante con una victoria.

Se vivirá en el Estadio Municipal de El Plantío un encuentro más trascendental de lo que parece sobre el papel. Desde la duodécima posición del Burgos hasta la novena del FC Cartagena hay unos 300.000 euros en juego según las estimaciones de Roberto Bayón, periodista especializado en datos económicos. Este dinero, además del prestigio, es lo que se juega el conjunto albinegro en las últimas tres jornadas en las que solo podrá defender su lugar en la tabla, una cantidad nada despreciable para el club, que tiene uno de los presupuestos más bajos de la categoría.

El once titular de Carrión puede presentar cambios para buscar la motivación de los menos habituales

Después de la derrota por 4 a 2 ante la Ponferradina y el empate sin goles frente al Alcorcón, el Cartagena quiere volver a la senda de la victoria y maquillar, de paso, sus registros como visitante con la que sería la quinta victoria del equipo fuera de casa. Enfrente, un Burgos con los mismos problemas que el Cartagena lejos de su estadio, pero con una fortaleza en casa que pondrá muy complicadas las cosas a los cartageneros.

Ante la complejidad de encontrar incentivos para un encuentro que no supone un reto deportivo para los futbolistas, Luis Carrión anunció cambios en el once buscando la mayor motivación de los jugadores menos habituales. “Creo que solo hay que pensar en el partido, pero es cierto que los que no han jugado tienen más motivación para afrontar el partido. Hay que elegir bien para hacer el mejor partido posible y seguramente veremos a algún jugador que ha tenido menos minutos porque está entrenando bien y se lo merece, pero no es un premio, sino que pienso que es lo mejor para ganarle al Burgos”, afirmó el entrenador.

En ese sentido, se podría ver mañana un once con muchos cambios para el que Luis Carrión tiene disponible a toda la plantilla, a la que se ha se ha sumado José Manuel del equipo juvenil, excepto a Richard Boateng, que cumplirá ciclo de sanción por cinco amarillas. El once albinegro podría ser el formado por Marc Martínez en la portería; Buffarini, Vázquez, Datkovic y Gastón Silva en defensa; Gallar, Bodiger, Tejera y Cayarga en el centro del campo; De Blasis en la media punta y Ortuño en punta.

Por su parte, los castellanos llegan también en mal momento de forma con dos derrotas consecutivas contra Almería -0 a 2- y Ponferradina -3 a 1- por lo que buscan con más ahínco tres puntos que se le resisten desde hace un mes cuando venció al Ibiza 2 a 1. Julián Calero tampoco tendrá bajas para el encuentro después de haber recuperado a Elgezabal, que cumplió sanción y a Miguel Rubio después de una gastroenteritis que no le permitió jugar en Ponferrada.

De esta forma, el equipo titular podría ser el que forman Caro bajo palos; Álvaro, Miguel Rubio, Zábaco, Grego Sierra y Fran García en línea de cinco; Ernesto, Elgezabal, Miki Muñoz y Riki en el centro del campo y Medina arriba.

Lucharán por intereses poco vistosos pero igual de importantes FC Cartagena y Burgos en el antepenúltimo encuentro de la temporada con la intención de terminar el curso lo mejor posible y empezar a preparar el siguiente con los máximos recursos que sean capaces de conseguir. A partir de las 16.00 horas tendrá el Cartagena de Luis Carrión una nueva oportunidad de lograr un buen resultado fuera, su gran asignatura pendiente.