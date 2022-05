La mente en el Palacio y un ojo en Las Palmas

La temporada regular de la Liga Endesa echa el telón esta noche después de 34 jornadas y al UCAM Murcia CB le queda la última bala para cerrar la que puede ser la mejor de su historia. Por números ya es una de las mejores, sin embargo, la posibilidad de poder ponerle el broche de oro con la disputa de la Copa del Rey y las eliminatorias por el título en una misma temporada, por primera vez en su historia, es el premio que buscarán los de Sito Alonso ante su afición hoy a las 20.45 horas frente al Casademont Zaragoza (Movistar +).

Para que eso ocurra, se tienen que dar dos condiciones ‘sine qua non’. Primero, el UCAM debe ganar al equipo aragonés y después necesita una victoria del Real Madrid frente al Gran Canaria en Las Palmas, que se disputará a la misma hora. Si esos dos resultados no se dan, el equipo universitario no acabará la última jornada de liga en la octava posición. No será una tarea nada sencilla, todavía más si se tiene en cuenta que el Casademont Zaragoza llega a Murcia con la necesidad de tener que lograr el triunfo para tratar de conservar la categoría. Perder en el Palacio de los Deportes prácticamente le condenaría a la LEB Oro, a la espera del resto de resultados de los equipos implicados en la lucha por el descenso, por lo que ambos equipos tienen algo más que una victoria en juego en sus manos.

El UCAM Murcia ha llegado al tramo final de la temporada con la reserva en el depósito de gasolina. El equipo ya no cuenta con esa frescura y velocidad en su juego, pero su intención no es otra que la de prolongarla unos días más. Muchos ven el vaso medio vacío, pero lo que sí es cierto es que, cuando más complicado parece, cuando menos posibilidades de éxito dan a esta plantilla, el UCAM siempre responde y consigue sus objetivos pese a las dificultades.

Una meta que, de momento, se encuentra en un segundo plano es el regreso a Europa la próxima campaña, ya que el equipo murciano podría optar de nuevo a una plaza para competición europea al finalizar entre los diez primeros clasificados. Y para dar el último impulso al cierre del calendario se espera la mejor entrada del Palacio este curso. El pasado domingo, frente al Joventut de Badalona, fueron más de seis mil espectadores los que acudieron al pabellón murciano, y esta noche la cifra podría rozar los siete mil después de que el club haya rebajado los precios de las localidades hasta los diez euros.

No será la primera vez que tanto Murcia como Zaragoza se vena las caras en una última jornada de la que no se podrá evitar un trágico final, ya que en 2006 fue el conjunto murciano el que logró el ascenso a la ACB ante su rival de esta noche y en 2009 se amarró la permanencia con el equipo murciano con los efectivos bajo mínimos.

En esta ocasión, Sito Alonso reconoció ayer que algunos de sus jugadores andan mermados físicamente o con molestias desde hace varios días, aunque tendrá a todos disponibles para afrontar el último partido del año (si no consigue clasificarse para las eliminatorias por el título) ante su afición. Por su parte, Dragan Sakota, entrenador del Casademont Zaragoza, confirmó al escolta Jordan Bone, quien no participó en el último partido ante el Morabanc Andorra.

«Este equipo me ha llevado a soñar con cosas inimaginables»

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, calificó ya como «temporada imborrable» la que está haciendo el conjunto que dirige y que todavía aspira a acceder al play off de la Liga Endesa, lo que sería «un premio tremendo», el cual estará en juego esta noche (20.45 horas, Movistar +) en el Palacio de los Deportes de Murcia con el Casademont Zaragoza enfrente y un ojo puesto en lo que haga el Gran Canaria. El técnico universitario utilizó un discurso emotivo en la previa del que puede ser el último partido de esta campaña, en la que el equipo murciano llegó a las semifinales de la Copa del Rey y todavía no ha dicho su última palabra en la Liga.

«Es fantástico y un gran orgullo disfrutar delante de nuestro público de la posibilidad de entrar en los play off tras la gran temporada que hemos hecho y se lo quiero agradecer a todos y a cada uno de los jugadores de esta plantilla, que me han hecho muy feliz y me han llevado a soñar con cosas inimaginables con esta obra que creamos todos juntos», comentó citando a los 12 integrantes de la plantilla.

«Quiero que el equipo sienta lo que ha sentido durante el 90% de la temporada y que disfrute siendo competitivo y me gustaría acabar la fase regular con las sensaciones tan buenas que he tenido a lo largo del campeonato independientemente de que estemos entre los ocho primeros o no lo estemos», agregó. Incluso venciendo esta noche, el UCAM Murcia tendría que esperar una derrota del cuadro insular en Las Palmas frente al Madrid para así quedarse con la última plaza que hay disponible para disputar las eliminatorias. «Lo que depende de nosotros lo queremos hacer y ya veremos luego si estamos o no en el play off», apuntó Sito. «Tenemos que alargar los momentos de intensidad y obligar al rival a igualarnos en eso», señaló el técnico universitario como una de las claves para resultar victoriosos esta noche en el Palacio.