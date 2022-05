Mario Simón se decanta por la lógica antes del play off de ascenso

La Segunda RFEF ya está en el final de su fase regular. El Real Murcia se enfrentará al Toledo (12.00, La 7 TV) en la última jornada de liga antes del play off que ya tiene asegurado. Mario Simón sabe que no pueden relajarse pese a haber conseguido el objetivo de meterse en la fase de ascenso y quieren luchar por la tercera plaza. «Afrontamos el partido con la misma ilusión que los anteriores. Creo que estamos ante una jornada importante y diferentes antes del play off, estamos intentando que el jugador esté centrado. Tenemos que intentar ganar para terminar de definir nuestra posición, para seguir con la buena dinámica en casa y para enganchar a esa afición que está de nuestro lado», explicaba el entrenador grana.

Mario Simón no sacará una alineación con los habituales, pues cree que es una buena oportunidad para darle rodaje a los que menos minutos han tenido en la temporada. «Habrá rotaciones. La idea es que haya jugadores habituales que no compitan este fin de semana y los que han tenido menos minutos tendrán su oportunidad. Ojalá que el fin de semana que viene tengamos dudas porque esa gente que ha entrado haya dado el nivel en el último partido de liga», explicaba. «Los del filial están a un buen nivel, han hecho una gran temporada y es posible que alguno complete la convocatoria y quizá que tengan alguna oportunidad», añadía. Sobre Zeidane, el técnico admitió que aún no está para jugar y que espera tenerlo para el play off. «La línea con Zeidane está marcada. Para esta semana está completamente descartado. Además, es uno de los jugadores que acumula cuatro tarjetas. Estamos en la línea correcta y ojalá la semana que viene pueda estar con el grupo», explicaba. También dejó claro que los apercibidos tendrán complicado jugar porque no quiere riesgos. «Los que tienen cuatro tarjetas es difícil que jueguen por precaución. Queremos tener a los 22 disponibles para el primer partido del play off, vamos a evitar todos los riesgos de cara a la semana que viene». El Real Murcia tiene apercibidos a Alberto López, Luis Madrigal, Javi Saura y el propio Zeidane Inoussa. Para Mario Simón, el equipo llega en el momento de madurez idóneo de la temporada. «Llegamos en el mejor momento de la temporada. Estoy seguro que el equipo ha madurado a lo largo de la temporada y ha encontrado un estilo. Creo que el equipo cree en lo que está haciendo y llegamos bien, con madurez y confianza para jugar los partidos más importantes», exponía. El técnico también aseguró que no iba a estar pendiente de lo que hiciera el Hércules en su partido contra el Marchamalo, pues «tenemos que centrarnos exclusivamente en nosotros». «La semana pasada, hasta el final del partido, no pregunté cómo iban los rivales. Tenemos que estar centrados en dar nuestra mejor versión», finalizaba.