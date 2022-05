Puntuable juvenil en La Serena Golf

El pasado fin de semana, en el campo alcacereño de La Serena Golf, se disputó la segunda prueba de la temporada del puntuable zonal juvenil de las federaciones Murciana y Valenciana de golf. Los juveniles de ambas comunidades compiten para ascender en el ranking nacional y optar a la clasificación para el Campeonato de España de sus categorías.

El clima acompañó a los jugadores en un campo en excelentes condiciones, donde además se contó con la gran predisposición del club para el desarrollo favorable de la prueba.

El campeonato se dividió en tres categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16, masculino y femenino. Las dos primeras clasificadas Sub 12 fueron las murcianas Luna Isabella Valencia y Lucía Albacete; y de los chicos, Rodrigo Llorca y Francisco Bañón, ambos de la Comunidad Valenciana.

En el Sub 14 femenino se impusieron al resto las valencianas Patricia Bañón y Clara Uso, mientras que el murciano Adrián Cano alcanzaba la primera posición, seguido de Miguel Fuertes, de la Valenciana.

Por último, en el Sub 16 triunfaron los valencianos Álvaro Iglesias y Ainhoa Ruiz, siendo la segunda posición para los murcianos Raúl Pérez y Alba Pardo.