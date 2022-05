Murcia-Zaragoza: condenados a jugársela a una carta

El último cartucho. Mañana se vivirá el tercer duelo decisivo de la historia entre Murcia y Zaragoza. Xavi Sánchez, protagonista en el ascenso a ACB de la 2005-2006, y Pedro Robles y José Antonio Marco Gaona, en la salvación de 2009, recuerdan esos duelos que han quedado en la memoria de los aficionados.

UCAM Murcia y Casademont Zaragoza se la juegan a una carta mañana en el Palacio de los Deportes de Murcia (20:45 horas, Movistar Deportes). A los universitarios, si ganan y pierde el Gran Canaria con el Real Madrid, les espera el premio de entrar en el play off por el título por segunda vez en su historia. Para los maños es un choque dramático, que deben ganar para tener opciones de evitar el descenso a Liga LEB.

No es la primera vez en la historia que se vive un final de temporada decisivo con un partido entre el club murciano y el zaragozano. La historia reciente ha dejado dos duelos a cara o cruz con los mismos protagonistas. En ambos salió cara para los universitarios, una vez bajo la denominación de Polaris World y otra como CB Murcia. Y también en las dos ocasiones los encuentros se jugaron en Zaragoza, no como ahora, que será en la capital del Segura.

En los dos anteriores, ambos a domicilio, el resultado favoreció a los granas

Para encontrar el primer duelo hay que remontarse a la temporada 2005-2006 en LEB. En realidad fueron cinco, pero el decisivo se vivió en Zaragoza el 28 de mayo de 2006. El Polaris World llegaba como víctima propicia. Había tenido en la mano sellar el ascenso en el cuarto encuentro en Murcia, pero se le escapó en un final polémico, con un jugador francés del Zaragoza, Vebobe, provocando al público encima de la mesa de anotadores. «Perder ese partido fue un palo importante», recuerda Xavi Sánchez, el jugador que más veces ha vestido en la historia la camiseta del club murciano. «Pero la movida con los jugadores del Zaragoza fue un acicate. Además, ellos no dieron ni cien entradas para el público que se pidieron. En el pabellón había apenas unas diez personas de Murcia y los periodistas que viajasteis. Lo teníamos todo en contra, pero la motivación era máxima. El nivel había sido muy parejo durante toda la eliminatoria y cualquier cosa podía pasar. Nosotros queríamos acabar en el cuarto y nos pudo la presión, pero en el quinto fue diferente», explica el escolta catalán afincado en Murcia.

Para Sánchez Bernat hubo un hecho que marcó la eliminatoria: «Ya habíamos demostrado durante la liga que podíamos competir con cualquiera, pero ganar el primer partido en Zaragoza hizo que cambiase todo. Nos vimos preparados para subir», comenta. Y después llegó el quinto duelo. Era un cara o cruz con el hándicap de haber perdido el cuarto y tener el ambiente en contra: «Suele pasar que el partido decisivo y con el ambiente a tu favor se te hace bola, y eso le pasó a Zaragoza. El único jugador de ellos que en el último encuentro estuvo bien fue Matías Lescano, que nos metió 33 puntos, pero otros jugadores de ellos muy importantes no aparecieron y ganamos en la prórroga», rememora el entonces capitán del equipo, quien no pudo jugar mucho esa eliminatoria porque «a los cinco o seis minutos del primer partido me hice un esguince de tobillo. El segundo no pude jugarlo porque no podía apoyar el pie. El fisioterapeuta de entonces, Fernando, me vendó hasta arriba. Iba ‘dopado’ porque el dolor era intenso, pero había que hacer un último esfuerzo. Después de ganar el quinto partido y de la celebración no pude apoyar la pierna dos días, tenía el tobillo muy inflamado, fue muy doloroso, pero había que echar una mano al equipo».

Un hecho cambió el devenir de los acontecimientos ese curso. Con Manel Comas como entrenador, el equipo tuvo una trayectoria irregular. Pero cuando el Sevilla se llevó al catalán, llegó Manuel Hussein, quien realizó una gran gestión de aquella plantilla. «El equipo no acababa de funcionar, pero con Hussein empezamos a ser más sólidos. De hecho jugamos la Copa Príncipe y la ganamos, demostrando que éramos candidatos al ascenso. La química fue muy buena, hubo cambios de jugadores, porque empezamos con Rod Sellers y Waleskowski y después vinieron Rick Hughes y Humprey, que eran más jugadores de equipo. Incrementaron el nivel porque eran más físicos», concluye Xavi Sánchez.

Años después, en la temporada 2008-2009, se volvió a vivir un Zaragoza-Murcia dramático. Entonces estaba en juego la permanencia. Los murcianos llegaron a ese duelo del 9 de mayo de 2009 bajo mínimos. El base Chris Thomas se había declarado en rebeldía por una deuda que tenía con él el club y se negó a jugar. Con una plantilla muy limitada de talento pero unida, se llegó a la última jornada. Solo valía la victoria y de nuevo en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, con once mil almas apoyando a los locales. «Ellos tenía muy buen equipo y nosotros habíamos sido irregulares durante la temporada, pero al final conseguimos la victoria gracias a un tiro libre de Taquan Dean a un segundo del final. Fue una alegría enorme», recuerda Pedro Robles, escolta del equipo, quien hoy trabaja como profesor de Educación Física en un colegio de Madrid y también es comentarista de Movistar. «Llegamos con el problema de Thomas, que no quiso jugar. Teníamos al otro base serbio Nenad Mijatovic, que estaba lesionado, y a José Antonio Marco Gaona, que no había jugado mucho durante la temporada, pero en ese partido fue importante», apuntó Robles.

El abanillero Marco Gaona, que esta campaña milita en el filial del UCAM que se está jugando el ascenso a LEB Plata, fue el jugador clave de ese partido: «Había jugado pocos minutos durante la temporada. Como no había otro base, sabía que tenía que jugar sí o sí. Todo el mundo daba al Zaragoza como favorito porque jugaba en casa y había hechos buenos fichajes. Nosotros, encima, íbamos sin uno de nuestros jugadores más importantes», dice el murciano. «Fuimos, entre comillas, sin presión, porque todo el mundo nos daba por descendidos, pero eso fue al final un hándicap para ellos. Se autopresionaron de más, se les veía con muchísima tensión. Como yo sabía que tenía que jugar bastante, me planteé hacerlo sencillo al principio para no cometer errores. Al final, los que tenían que meter los puntos eran otros, no yo, y tenía que buscarlos. Después, conforme avanzó el partido y adquirí confianza, empecé a hacer más cosas y me salió bien», dice un base que jugó en ese partido casi 38 minutos y anotó 11 puntos. Esa campaña jugó una media de 12 por encuentro.

La batalla de mañana será muy diferente. «El UCAM ha hecho una gran temporada, de diez, aunque no pueda conseguir el play off, pero yo apuesto que sí se va a meter», dice Pedro Robles, quien ha visto durante el curso muchos encuentros de los hombres de Sito Alonso, a los que le quita la etiqueta de equipo duro porque «si no juegas duro en la Liga Endesa, no puedes jugar. Al final todo se resume en que es un equipo muy bueno físicamente. Los jugadores exteriores llevan el peso anotador y los interiores, como Lima y Cate, realizan un trabajo muy efectivo. Igualmente, Taylor ha hecho muy buena temporada, como McFadden, Davis y Bellas. Es uno de los conjuntos más anotadores de la liga y han hecho un juego muy vistoso», reflexiona Robles.

«El partido mañana es distinto a los anteriores», puntualiza Marco Gaona, porque «Zaragoza se juega el descenso. El UCAM, independientemente de si entra o no en play off, ha hecho una temporada sobresaliente. No es lo mismo la presión de unos que de otros. En este caso, los que se juegan más son ellos porque si pierden casi seguro que se van a LEB», concluye el murciano.