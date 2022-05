Carrión depende del proyecto para seguir

En un final de temporada sin objetivos deportivos a gran escala, todos los focos en torno al FC Cartagena se centran en la continuidad del entrenador, Luis Carrión. El de Barcelona ofreció ayer una rueda de prensa previa al encuentro frente al Burgos en la que su renovación fue tema principal. «Hemos hablado un poco más para ver el proyecto de cara al año que viene, de situaciones, de jugadores... pero no hemos avanzado mucho más», aseguró el técnico, que hizo hincapié en la importancia de conocer ese proyecto para llegar a un acuerdo con el club. «Ahora todo es más complicado porque cuesta más cerrar a los jugadores que lo han hecho bien. Para mí es importante saber el proyecto que puede haber y eso es lo que estamos hablando», aclaró Carrión. Con estas palabras, el entrenador cartagenerista situó la atención en la compleja renovación de algunos jugadores como De Blasis, insustituible para Carrión y capital para su idea de juego. «Él [De Blasis] tiene en la cabeza volver a Argentina y todos estamos intentando convencerle de que tiene fútbol para seguir en Europa», manifestó.

A pesar de las complicaciones que puedan surgir para que el catalán continúe dirigiendo al equipo la temporada que viene, Luis aseguró su preferencia por el Cartagena en una muestra de respeto hacia el club que ha confiado en él. «Nadie me ha llamado de otros equipos. Mucha gente te pregunta, pero no he escuchado a nadie en firme. Primero quiero hablar con el Cartagena», expresó el preparador.

La dificultad por retener a jugadores que han rendido a un alto nivel complica su continuidad

Con respecto a la motivación de la plantilla en el encuentro del sábado frente al Burgos donde no hay nada en juego, el entrenador explicó que el objetivo es defender la novena plaza. «No es lo mismo quedar decimocuarto que noveno. No es como pelear la sexta plaza, pero me parece suficiente para intentar hacer un buen partido», reiteró. En ese sentido, el entrenador cree que los jugadores menos habituales «tienen una motivación alta», por lo que adelantó cambios en el once. «Creo que solo hay que pensar en el partido, pero es cierto que los que no han jugado tienen más motivación para afrontar el partido. Hay que elegir bien para hacer el mejor partido posible y seguramente veremos a algún jugador que ha tenido menos minutos porque está entrenando bien y se lo merece, pero no es un premio, sino que pienso que es lo mejor para ganarle al Burgos», explicó el de Barcelona.

Por útlimo, el técnico analizó a su rival del sábado halagando sus virtudes. «Han hecho una temporada parecida a la nuestra, ganando muchos partidos en casa y fuera le ha costado un poco más. Aquí ya fue un equipo complicado, pero estuvimos a buen nivel y vinieron más replegados que en su campo. Allí aprietan mucho arriba, son verticales y manejan bastantes sistemas bien, por eso han rendido bien todo el año y han ganado a equipos importantes», concluyó Luis Carrión.