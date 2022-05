Al UCAM le queda ganar... y esperar

El UCAM Murcia CB se ha encargado de convertir en realidad muchas cosas que parecían imposibles. Ha cambiado el guion de la lógica en más de una ocasión esta temporada, y le queda una última bala para volver a hacerlo. Sin embargo, en esta ocasión, no dependerá de sí mismo para que eso ocurra. Y es que los de Sito Alonso deberán vencer el sábado en el Palacio (20.45 horas) a un Casademont Zaragoza que se juega la permanencia y esperar que el Gran Canaria caiga ante el Real Madrid para poder lograr la última plaza del play off de la ACB que está en juego. Tuvo en su mano el conjunto universitario cambiar su rol en las últimas combinaciones de la temporada regular para ganar la octava plaza, pero no pudo tirar de épica anoche en el WiZink Center.

El UCAM Murcia sigue sin poder vencer al Real Madrid en su casa en la ACB porque su plan de ayer se vino abajo en la segunda parte. El equipo murciano optó por llevar la ‘guerra’ al perímetro ante la superioridad del conjunto de Pablo Laso en el juego interior, pero tan solo le funcionó durante quince minutos. La entrada de Edy Tavares en el segundo cuarto cambió totalmente el encuentro para un Real Madrid que se vio sorprendido en el arranque por un UCAM que apostó por realizar ataques cortos con tiros rápidos para correr lo máximo posible. Aunque no pudo mantener el plan más allá de la primera parte. La simple presencia del pívot madridista provocó un cortocircuito en el juego universitario y creó demasiados problemas en una defensa que pronto empezó a verse superada. De hecho, el inicio de la segunda parte se torció muy pronto también para los de Sito Alonso, que no lograron encontrar en ningún momento otra vez ese acierto desde el perímetro y su apuesta comenzó a desvanecerse con el paso de los minutos al encontrar su rival más facilidades para obtener ventajas en el marcador. Al final se les hizo más largo de lo habitual el desenlace del encuentro, y ahora deberán ganar... pero también esperar a lo que ocurra en Gran Canaria para poder ponerle la guinda a una temporada histórica. El ritmo fue altísimo al inicio ante tantos lanzamientos rápidos liderados por James Webb, quien firmó el primer parcial de 0-6. El Real Madrid, por su parte, fue entrando poco a poco en el encuentro después de cometer cinco pérdidas en apenas cuatro minutos ante el plan del UCAM. Sin embargo, poco a poco, fue encontrando la manera de poder anotar de dos en dos por dentro tras un triple de Jordan Davis (12-14). La entrada de Tavares y las rotaciones por parte de Sito Alonso parecían no alternar demasiado el guion, ya que Czerapowicz y Bellas, de nuevo desde el perímetro, permitieron cerrar este cuarto con el UCAM por delante y con un 5/12 en triples para los murcianos (17-21). Sin embargo, en el segundo cuarto se atascó el ataque del UCAM y Sito Alonso tuvo que agotar sus dos tiempos muertos demasiado pronto. Tan solo Radovic era capaz de poder sacar petróleo por dentro ante un Real Madrid que se encontró más cómod con las rotaciones (25-25). La presencia de Tavares creaba muchos problemas y dudas en los universitarios en los dos extremos de la pista, y eso llevó a los de Pablo Laso a despegarse en el marcador. Un triple de siete metros de Hanga parecía dejar muy fríos a los universitarios con el 32-29 y Abalde completó el parcial de 8-0 también desde el perímetro. No obstante, el UCAM contestó con otro lanzamiento de tres de Taylor (35-32). Pero lo mejor se lo guardó para el final McFadden, cuando el escolta se fabricó sobre la bocina del descanso un brillante triple que acercaba al UCAM al término de la primera parte y mantenía sus esperanzas de marcharse con la victoria del WiZink (41-37). La cuarta falta de Sadiel Rojas complicó el plan defensivo del UCAM nada más empezar el tercer cuarto, aunque Sito Alonso mantuvo en pista al alero. Se reactivó un poco el equipo universitario en ataque, con Augusto Lima peleando en la pintura, pero Causeur y Yabusele colocaron ocho puntos de ventaja para los locales (47-39). Después de una canasta más tiro adicional de Cate, el Real Madrid volvió a soltar otro arreón, gracias a su fortaleza en defensa, para colocar la máxima ventaja hasta el +9 y Sito Alonso tuvo que pararlo (51-42). Un triple de Causeur terminó de noquear al equipo murciano a cuatro minutos para finalizar el cuarto al ampliar todavía más la ventaja (56-42). Cada mínimo intento de reacción por parte del UCAM era apagado por el cuadro madridista en la siguiente acción y ni si quiera el intento de maquillar este cuarto sirvió tras un triple del madridista Taylor (68-49). Un triple de Isaiah Taylor y la canasta de Bellas permitió al UCAM arrancar con un parcial de salida de 2-10 que ofreció algo de esperanzas a siete minutos del final tras una canasta de Radovic (70-59). Pero tan solo fue un espejismo. El UCAM se volvió a atascar en ataque y el Real Madrid rompió su tregua con un triple bien defendido sobre Causeur (76-59). A partir de ahí no hubo más historia para el UCAM en el partido, los últimos cinco minutos se les hicieron largos a los de Sito Alonso y ahora se deberán de cumplir dos condiciones para ponerle el broche de oro a una temporada en la que se ha disputado la Copa del Rey y que puede devolver al equipo universitario a Europa. Toca ganar el sábado al Casademont Zaragoza en el Palacio, y que el Real Madrid también lo haga ante el Gran Canaria (90-69). Sito Alonso: «Hemos pegado un bajón grandísimo tras el descanso» Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, no dudó en señalar al tercer cuarto, cuando tuvieron «un bajón grandísimo», como la causa de haber perdido el partido ante el Real Madrid. «Los primeros 15 minutos hemos podido competir de tú a tú al Real Madrid, pero el tercer cuarto ha decantado el partido. Nosotros hemos pegado un bajón grandísimo y cuando concedes tantas facilidades a un equipo como el Real Madrid pasa eso», dijo Sito Alonso ante los medios. «En el último cuarto hemos intentado tener alguna chispa sino para ganar si para marcharnos con buenas sensaciones», añadió. «No podemos permitirnos un tercer cuarto como el que hemos hecho. El Real Madrid nunca es fácil y están a un gran nivel. Nos ha faltado intensidad, no hablo ya de acierto», finalizó Sito Alonso. Por su parte, Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en calificar de «buen trabajo» el realizado por sus jugadores ante el UCAM Murcia, en una partido que calificó de «trampa» al no tener «presión clasificatoria». «Hemos hecho un buen trabajo en líneas generales. Su acierto en el triple al inicio les ha permitido mantener una cierta igualdad, pero luego hemos dominado. Nuestro tercer cuarto ha sido muy bueno, pero ya debemos pensar en el sábado», dijo Laso.