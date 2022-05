Mari Carmen Romero, a retener por segunda vez su título de campeona de Europa

En el día de ayer tuvo lugar la presentación de la velada de boxeo que se va a llevar a cabo mañana viernes en la capital italiana de Milán y que desde las ocho será emitida por DZAN. En ella está incluido el combate donde la boxeadora de Puerto Lumbreras Mari Carmen Romero va a poner en juego por segunda vez el título de campeona de Europa del peso supergallo.

Romero ha peleado dos veces con su título en juego. En enero del 2020 ganó a la búlgara Nanka Ivanova en Puerto Lumbreras, y un año después, en Barcelona, hizo lo propio con la inglesa Amy Timlin.

En esta ocasión se medirá a la italiana María Cecchi, apodada ‘La rusa’, de veintiséis años de edad. Es zurda y agresiva, lo que le convierte en una seria amenaza para la campeona lumbrerense.

Como en la ocasión anterior, el ayuntamiento de Puerto Lumbreras va a colocar una pantalla gigante en el Centro Cultural. Desde la concejalía de Deportes, su titular, Juan Rubén Burrueco, ha hecho un llamamiento para que la púgil lumbrerense se sienta arropada por su gente pese a los 1.600 kilómetros que les van a separar.

Mari Carmen Romero va muy preparada sabiendo de la dificultad que supone pelear en la casa de Cecchi. Una victoria de la lumbrerense le llevaría a pelear por el entorchado mundial del peso supergallo en una fecha aún por determinar.

«No lo voy a regalar»

La púgil de Puerto Lumbreras afirmó ayer que «no me importa pelear donde sea. Soy una persona a la que no le han regalado nada, lo he ganado todo por mí y por el equipo que llevo. Tengo dos hijos, soy madre y este cinturón lo han ganado también ellos, como la gente de mi pueblo. No lo voy a regalar», declaró, para añadir que «el boxeo está en auge y las mujeres estamos dando un gran espectáculo. Estoy ser muy contenta de poder ser una de las grandes del boxeo español actualmente y de estar luchando por el cinturón europeo», concluyó.