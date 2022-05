El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Cartagonova para trasladar sus sensaciones de cara al partido frente al Burgos -en el que el equipo no se juega nada- y con vistas al final de temporada. Con respecto a la motivación del equipo, Carrión ha explicado que el objetivo es defender la novena plaza y que muchos jugadores tienen metas personales. "La motivación es la que cada uno quiera tener en esta situación. Hay muchos jugadores que tienen una motivación alta porque quedemos lo mejor posible o por ellos mismos. Yo también, porque no es lo mismo quedar decimocuarto que noveno. No es como pelear la sexta plaza, pero me parece suficiente para intentar hacer un buen partido", ha asegurado.

El técnico catalán ha puesto de manifiesto la importancia del encuentro para asegurar el noveno puesto ya que los burgaleses se encuentran a tan solo tres puntos. "Tenemos al Burgos cerca y una victoria nos aleja a seis puntos más el golaverage, con lo cuál ya no nos podrían alcanzar. Vamos con esa intención. Es un partido bonito, allí hay afición y es un equipo bien trabajado. No será fácil pero es importante y queremos ganar para asegurar la novena plaza", ha afirmado. En relación al once que podría utilizar, el preparador ha adelantado que puede haber oportunidades para los menos habituales debido a su mayor motivación. "Creo que solo hay que pensar en el partido, pero es cierto que los que no han jugado tienen más motivación para afrontar el partido. Hay que elegir bien para hacer el mejor partido posible y seguramente veremos a algún jugador que ha tenido menos minutos porque está entrenando bien y se lo merece, pero no es un premio, sino que pienso que es lo mejor para ganarle al Burgos", ha manifestado. Por último, Luis Carrión ha mostrado respeto por su rival y ha alagado su temporada. "Han hecho una temporada parecida a la nuestra, ganando muchos partidos en casa y fuera le ha costado un poco más. Allí aprietan más arriba, son verticales y manejan bastantes sistemas bien, por eso han rendido bien todo el año y han ganado a equipos importantes", ha concluido.