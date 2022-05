El UCAM Murcia CB afrontará la última jornada de la Liga Endesa con opciones de disputar el play off, pero sin depender de sí mismo. Y es que el conjunto universitario deberá vencer a un Casademont Zaragoza que se juega el descenso en el Palacio de los Deportes y esperar una derrota del Gran Canaria frente al Real Madrid para poder hacerse con esa octava plaza en juego. Precisamente, los de Sito Alonso tenían en su mano la posibilidad de defender ese último billete en el último partido del curso y todo pasaba por vencer en el WiZink Center. Sin embargo, una temporada más se prolongará la estadística de no haber logrado nunca vencer al Real Madrid en su casa después de caer en un partido que empezó a torcerse en el segundo cuarto (90-69). El UCAM apostó por la defensa y por el lanzamiento desde el perímetro ante la superioridad del juego interior madridista para intentar llevarse el triunfo, pero el plan apenas duró quince minutos. Justo el tiempo en el que Edy Tavares entró a pista y noqueó al cuadro murciano desde los dos extremos de la pista. El inicio de la segunda parte se torció muy pronto también para los de Sito Alonso, que no lograron encontrar en ningún momento otra vez ese acierto desde el perímetro y el plan inicial comenzó a desvanecerse con el paso de los minutos. Tanto, que al final se le hizo más largo de lo habitual el tramo final del encuentro y ahora deberán ganar y esperar un nuevo tropiezo del Gran Canaria para poder ponerle la guinda a la temporada.

El UCAM saltó al WiZink Center con un plan establecido que sorprendió al Real Madrid. Con una defensa intensa y apostándolo todo al lanzamiento exterior, ante el poderío del conjunto de Pablo Laso por dentro, los universitarios arrancaron con buen pie y demostraron sus intenciones de llevarse el partido. El ritmo fue altísimo ante tantos lanzamientos rápidos liderados por James Webb, quien firmó el primer parcial de 0-6. El Real Madrid, por su parte, fue entrando poco a poco en el encuentro después de cometer cinco pérdidas en apenas cuatro minutos ante el plan del UCAM. Sin embargo, poco a poco, fue encontrando la manera de poder anotar de dos en dos por dentro tras un triple de Davis (12-14). La entrada de Tavares y las rotaciones por parte de Sito Alonso parecían no alternar demasiado el guion, ya que Czerapowicz y Bellas, de nuevo desde el perímetro, permitieron cerrar este cuarto con el UCAM por delante y con un 5/12 en triples para los murcianos (17-21). 🎯 ¡What's up Webb!



📺 @vamos#LigaEndesa | @WassupWebb #ListosParaRomperlapic.twitter.com/Qcc6gA8Fqy — Liga Endesa (@ACBCOM) 11 de mayo de 2022 Sin embargo, en el segundo cuarto se atascó el ataque del UCAM y Sito Alonso tuvo que agotar sus dos tiempos muertos demasiado pronto. Tan solo Radovic era capaz de poder sacar petróleo por dentro ante un Real Madrid que se encontró más cómod con las rotaciones (25-25). La presencia de Tavares creaba muchos problemas y dudas en los universitarios en los dos extremos de la pista, y eso llevó a los de Pablo Laso a despegarse en el marcador. Un triple de siete metros de Hanga parecía dejar muy fríos a los universitarios con el 32-29 y Abalde completó el parcial de 8-0 también desde el perímetro. No obstante, el UCAM contestó con otro lanzamiento de tres de Taylor (35-32). Pero lo mejor se lo guardó para el final McFadden, cuando el escolta se fabricó sobre la bocina del descanso un brillante triple que acercaba al UCAM al término de la primera parte y mantenía sus esperanzas de marcharse con la victoria del WiZink (41-37). 🔥 "¿De qué marca es vuestro microondas?. ¡El mío de @ThadJr12!".@FranFermoso 🤣



📺 @vamos #LigaEndesa #ListosParaRomperla pic.twitter.com/tuSjKBWv3a — Liga Endesa (@ACBCOM) 11 de mayo de 2022 La cuarta falta de Sadiel Rojas complicó el plan defensivo del UCAM nada más empezar el tercer cuarto, aunque Sito Alonso mantuvo en pista al alero. Se reactivó un poco el equipo universitario en ataque, con Augusto Lima peleando en la pintura, pero Causeur y Yabusele colocaron ocho puntos de ventaja para los locales (47-39). Después de una canasta más tiro adicional de Cate, el Real Madrid volvió a soltar otro arreón, gracias a su fortaleza en defensa, para colocar la máxima ventaja hasta el +9 y Sito Alonso tuvo que pararlo (51-42). Un triple de Causeur terminó de noquear al equipo murciano a cuatro minutos para finalizar el cuarto al ampliar todavía más la ventaja (56-42). Cada mínimo intento de reacción por parte del UCAM era apagado por el cuadro madridista en la siguiente acción y ni si quiera el intento de maquillar este cuarto sirvió tras un triple del madridista Taylor (68-49). 💥 Emanuel Cate no es de los que se rinde



📺 @vamos #LigaEndesa #ListosParaRomperla pic.twitter.com/Rsebb3Tw8c — Liga Endesa (@ACBCOM) 11 de mayo de 2022 Un triple de Isaiah Taylor y la canasta de Bellas permitió al UCAM arrancar con un parcial de salida de 2-10 que ofreció algo de esperanzas a siete minutos del final tras una canasta de Radovic (70-59). Pero tan solo fue un espejismo. El UCAM se volvió a atascar en ataque y el Real Madrid rompió su tregua con un triple bien defendido sobre Causeur (76-59). A partir de ahí no hubo más historia para el UCAM en el partido, los últimos cinco minutos se les hicieron largos a los de Sito Alonso, que ahora deberán ganar al Casademont Zaragoza y esperar una nueva victoria del Real Madrid frente al Gran Canaria para optar a la última plaza que da acceso al play off (90-69). El Real Madrid se hace fuerte y se lleva la victoria ante el UCAM Murcia



9⃣0⃣ @RMBaloncesto

6⃣9⃣ @UCAMMurcia #LigaEndesa#ListosParaRomperla pic.twitter.com/quQV3wOXqk — Liga Endesa (@ACBCOM) 11 de mayo de 2022