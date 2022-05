Al FC Cartagena solo le queda defender la novena posición

Después de una complicada temporada 2020-21 en la que el FC Cartagena evitó el descenso a falta de tan solo dos jornadas con una remontada memorable, los albinegros han tenido una muy buena campaña 2021-22 en la que se han codeado con los grandes de la categoría, se han mantenido alejados de la zona baja durante todo el año y han hecho disfrutar a sus aficionados con la tranquilidad del que se sabe fuera de peligro. No obstante, ese buen rendimiento no ha sido suficiente para alcanzar la promoción y ha condenado a los de Luis Carrión a un final de temporada sin rumbo ni objetivo en el que solo les queda luchar por quedar lo más arriba posible.

Pasó el tren de la promoción de ascenso por la estación Cartagonova, donde no había parada prevista, y no quiso el FC Cartagena subirse al vagón. A tres puntos del sexto puesto tras la victoria frente al Eibar, no fue capaz el conjunto albinegro de ganar en Miranda de Ebro y perdió su oportunidad con tres derrotas más en los cuatro partidos siguientes. Bajaron y subieron pasajeros y el tren del play off se marchó a toda velocidad dejando a los cartageneristas en el andén. A pesar de la recuperación con dos victorias seguidas en casa ante Alcorcón y Girona, el Cartagena quedó fuera de la lucha con una nueva derrota en Ponferrada para afrontar un final de curso atípico.

La dificultad para el conjunto de la ciudad portuaria reside ahora en encontrar la motivación para luchar por un objetivo mucho menor que el play off. Mantener su puesto en la clasificación tan solo reporta beneficio económico y prestigio para el club, dos premios difícilmente palpables por los que saltan al terreno de juego. La primera muestra de falta de motivación se pudo ver en pasado domingo ante el Leganés en un encuentro donde a los cartageneros les faltó ritmo y mordiente para llevarse tres puntos que no se habrían escapado en otras circunstancias. Ahora, los de Carrión hacen frente a tres jornadas en las que tendrán que evitar ese mal.

Contra un Burgos en mal momento de forma, el FC Cartagena debe defender a capa y espada su novena plaza, ya que Ibiza, con 52 puntos; Huesca, con 51; Leganés, con 50; y el propio Burgos, con 50; amenazan a los albinegros, que se mantienen por delante de todos ellos con 53 unidades. Si todos ellos ganan, el Cartagena podría caer hasta la duodécima posición. Por otro lado, la victoria le situaría con 56 a la caza de Las Palmas con 61 y mantendría la novena posición.

En las dos últimas fechas del campeonato, el Cartagena tiene la oportunidad de sumar otros seis puntos frente a Amorebieta -en casa- y Tenerife -fuera-, pero solo tendrá ocasión de escalar un puesto y finalizar el año octavo si hace un pleno en los últimos tres partidos y Las Palmas tan solo suma un punto de 9 posibles.