La ‘Alcarazmanía’ se desata en Murcia

Tras la calurosa acogida que el pasado lunes recibió Carlos Alcaraz en su localidad natal, El Palmar, el joven tenista murciano sigue sumando cariñosos recibimientos, más que merecidos, días después de haber asombrado al mundo del deporte al coronarse campeón del Mutua Madrid Open. El último tuvo lugar ayer, en el Palacio de San Esteban, donde el presidente de la CARM, Fernando López Miras, recibió a la joven estrella tenística ante la admiración y el cariño de los allí presentes.

El máximo dirigente del Gobierno regional dio la bienvenida a Carlos al Palacio de San Esteban, «la casa de millón y medio de murcianos, y también la tuya», agradeciendo al tenista todo lo que ha hecho sentir a la Región de Murcia en las últimas semanas. «Nadie te ha regalado nada, estás consiguiendo todo lo que te propones por méritos propios, y además has tenido la generosidad de compartir esas victorias con tu tierra. Estás representando a la Región de Murcia como nadie», afirmó López Miras, quien también comentó que «pase lo que pase en el futuro, consigas lo que consigas, la Región de Murcia siempre va a estar a tu lado».

Llegado el turno de Carlos Alcaraz, el tenista murciano comenzó su discurso declarando sentirse «muy orgulloso de ser español, pero sobre todo de ser murciano, y ese orgullo lo llevaré conmigo a cada país al que vaya». El palmareño destacó que siempre tiene presente sus raíces, y aprovechó para agradecer a todas aquellas personas que lo han acompañado desde el inicio.

Durante su último triunfo, en el Mutua Madrid Open, Carlos Alcaraz contó con el apoyo de una afición que ve en él al sucesor de Rafa Nadal, y eso es algo que incluso compitiendo no pasó desapercibido para el murciano. «En la Caja Mágica, aunque estuviese centrado en el partido, era consciente de los gritos de apoyo de la gente, y con cada ¡Viva Murcia! se me ponía la piel de gallina. Me siento muy afortunado de tener a tanta gente detrás apoyándome», manifestó Alcaraz.

Los recientes éxitos de ‘Carlitos’, como ha pedido que le llamen, se han generalizado por la Región de Murcia hasta extenderse por toda España, y aunque él mismo esperaba que sus triunfos generasen revuelo, «no me esperaba que fuese de esta magnitud. Al final, que tanta gente me conozca quiere decir que estoy haciendo las cosas bien».

La dedicatoria a El Palmar y a la Región de Murcia, escenificada por Alcaraz nada más proclamarse campeón del Mutua Madrid Open, surgió de manera improvisada nada más concluir el duelo ante Zverev, tal y como confiesa el murciano. Con el mundo del tenis rendido a su pies, Alcaraz no se marca ningún límite, pesando únicamente en «seguir trabajando para conseguir mi sueño, que es ser número 1 del mundo».

El esfuerzo físico realizado en el torneo madrileño ha conllevado algunos problemas que deben ser subsanados si se pretende dar la talla en los próximos campeonatos. «Después del Mutua Madrid Open hemos decidido descansar y no ir a Roma para recuperar bien el tobillo y llegar de la mejor manera posible a Roland Garros, el cual creo que estoy capacitado para ganar», declaró Carlos Alcaraz, quien afirmó además que uno de sus grandes sueños es poder ganar una Copa Davies junto a Rafa Nadal.

El joven tenista, que aunque consciente de la dificultad cree que puede llegar a ser número 1 del mundo, también reconoció haberse sorprendido a sí mismo por sus logros más recientes: «He trabajado muy duro para ello, pero nunca piensas que las victorias van a llegar tan seguidas y de una manera tan rápida».

Un ejemplo para los más pequeños

El recibimiento a Carlos Alcaraz en San Esteban concluyó con un baño de masas en el que, decenas de niños y niñas, tenistas de la Región, cumplieron un sueño al poder fotografiarse y conseguir un autógrafo del nuevo ídolo murciano. Alcaraz quiso dedicar unas palabras a los más jóvenes, a quienes aconsejó «disfrutar y no olvidarse de los estudios». «A los jóvenes les diría que detrás de cada victoria hay mucho trabajo y esfuerzo. Que trabajen duro, porque no va a ser fácil, pero que lo persigan», concluyó el joven tenista.