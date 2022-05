Frenazo en seco de la efectividad

En un fútbol cada vez más táctico, medido y calculado, en el que la sorpresa a penas tiene lugar y las defensas ganan en protagonismo a las delanteras, el gol está más cotizado que nunca. Por suerte para el FC Cartagena, ese es un problema de otros. En el Cartagonova se han acostumbrado a ver muchos goles gracias a la facilidad del equipo albinegro para ver portería y, aunque no se genere peligro en exceso, la mayoría de las jugadas terminan con la pelota dentro de la portería. No obstante, frente al Leganés sufrió el conjunto de Luis Carrión un bloqueo goleador que le llevó a firmar su primer empate a cero de la temporada habiendo creado ocasiones suficientes para llevarse los tres puntos.

El FC Cartagena es el quinto equipo más goleador de LaLiga Smartbank con 55 goles solo por detrás de Eibar -con 56-, Ponferradina -con 57-, Almería -con 63- y Real Valladolid -con 64-, sin embargo, el de Carrión es el conjunto que menos tiros necesita para hacer un gol igualado con la Ponferradina. Los albinegros solo necesitan 6 disparos para materializar un tanto mientras que los tres primeros clasificados necesitan un tiro más para batir la portería contraria.

Los albinegros son el equipo que menos disparos necesita para hacer gol, con 6

En la misma línea se mueve el conjunto cartagenero con la creación de ocasiones peligrosas. De media, el Cartagena genera 8,3 ocasiones de gol por partido -muy lejos de las casi 11 de los que acaparan el podio de Segunda División- y promedia casi un gol y medio por jornada, lo que le coloca como el equipo más efecivo de cara a puerta del campeonato. Sin embargo y contra todo pronóstico, los cartageneristas no tuvieron ante el Leganés la facilidad de cara al gol que caracteriza a Rubén Castro y compañía.

Pese a llegar hasta 11 veces con peligro a la portería contraria -por encima de la media del equipo- los albinegros no tuvieron claridad en ataque y no lograron el gol de la victoria. Después de 7 disparos -3 a portería y 4 fuera- el equipo no estuvo a la altura de su marca de un gol cada 6 tiros. Ni en saque de esquina, ni de falta directa, ni en jugada colectiva encontró el Cartagena un tanto para terminar firmando su primer empate a cero de toda la temporada.

Curiosamente, la sequía le ha llegado al FC Cartagena después de tres partidos en los que ha marcado en casi cada ocasión que ha tenido. Ante el Alcorcón, los de Luis Carrión dispararon tres veces entre palos y marcaron tres goles. Contra el Girona volvió a mostrar una efectividad endiablada el conjunto albinegro con otros tres goles con solo cuatro disparos a puerta y ante la Ponferradina, a pesar de la derrota, también fue efectivo el Cartagena con dos goles en seis tiros a portería.

Tiene aún tres oportunidades para volver a mostrar su mordiente en ataque contra Burgos, Amorebieta y Tenerife. Burgaleses y tinerfeños son dos de los equipos menos goleados del campeonato y el Cartagena tendrá que cambiar su dinámica para superar dos salidas complicadas. Por otra parte, el Amorebieta es el cuarto equipo más goleado y visitará el Cartagonova en plena lucha por mantenerse en la categoría.