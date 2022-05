Alcaraz aspira al número uno del mundo este mismo año

No se sabe si Carlitos Alcaraz ya tiene marcada una fecha del calendario en rojo donde pueda ser el número uno, pero sí que la tiene para ganar Roland Garros el próximo 5 de junio. «Vamos a intentar ganarlo», dice convencido de sus opciones en París aunque más cauto se muestra por superar a Novak Djokovic. «El mejor del mundo sigue siendo Novak. Yo soy el número 6, tengo a cinco por delante, por lo que aún tengo mucho trabajo para llegar a ser el mejor».

De momento le separan 1.487 puntos de Djokovic, pero, en la clasificación del año, ya es segundo a solo 70 puntos de Rafael Nadal, mientras el serbio es el 28.

Las citas de Roland Garros y Wimbledon, donde Djokovic defiende 4.000 puntos por sus dos títulos, van a ser decisivas para poner fin a las 369 semanas de dominio del serbio. Y Alcaraz, aunque parece lejos, tiene poco que defender en los dos Grand Slams por lo que, a poco que se despisten sus rivales, va estar en esa lucha por desbancar al número 1 en la que también están Daniil Medvedev (2) y Alexander Zverev (3).

El objetivo real es Roland Garros (empieza el 22 de mayo) y por eso han preferido una pausa y renunciar esta semana a Roma.

Con 28 victorias, cuatro títulos y solo 2 derrotas desde que empezó la temporada, esta semana la máquina vuelve a boxes, con tobillo derecho tocado y una ampolla infectada por una caída ante Nadal, aunque ni se notó en la final ante Zverev.

Nada importante, aunque hay que recargar baterías, primero en El Palmar con la familia y, después, en Villena con el jefe Juan Carlos Ferrero para asimilar todo lo conseguido. «Carlos sube las escaleras de cuatro en cuatro, cada vez más rápido. Está en gran forma y con una actitud ejemplar», decía el exnúmero 1, que quiere dosificar a su pupilo de cara a los grandes retos.

Desde que Ferrero se puso a trabajar con el tenista murciano, el suflé no ha dejado de subir, año tras año, pero el último ha sido espectacular. En un año Alcaraz ha pasado del 120 al 6 del mundo. En las cinco finales ganadas en su carrera, Umag, en 2021, y Río de Janeiro, Miami, Barcelona y Madrid, esta temporada, el tenista murciano no ha perdido ningún set. No solo eso. Solo ha cedido 23 de 92 juegos disputados. Una brutalidad. Es más, a su edad, ya ha igualado a con dos títulos de Masters 1.000 a tenistas de la talla de Sergi Bruguera y Álex Corretja, con dos títulos y está a uno de Carlos Moyá.

Comparativa con el ‘Big Three’

Su ascensión, comparada en el mismo momento con los inicios de Nadal, Djokovic o Federer, tiene poco que envidiar al Big Three. Nadal, después de ganar su primer título en 2004 en Sopot (Polonia), saltaba al puesto 49 del ránking y finalizaba 2005 como número 2. Djokovic se apuntó el primer título en 2005 en Amersfoort (Holanda) y pasaba del 186 mundial al 16 al final del 2006. Mientras que Federer rompía moldes ganando su primer título en Milán en 2001, ya como 30 mundial, para acabar el 2002 como 6 del mundo. Las cifras, como el algodón, no engañan.