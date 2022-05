Ni el billete al play off despeja las dudas en el Real Murcia

Cuando los futbolistas del Real Murcia abandonaban este domingo el terreno de juego de La Juventud, sus caras no eran de alegría. Tampoco de celebración. Aunque el equipo lograba el billete para el play off de ascenso, el objetivo mínimo que se habían puesto en el club, la felicidad no apareció ni en las caras de los jugadores granas ni en las de los aficionados.

La derrota frente al Mancha Real, que hacía perder la tercera plaza, lo empañó absolutamente todo. Una vez más, en el día que no se podía fallar, el Real Murcia pinchó, y lo hizo viéndose superado por un equipo de la zona baja y que a la media hora ya mandaba por 2-0 en el marcador. Ni un punto sumaron los murcianistas, que sellaron su pase al play off gracias al empate del Mar Menor y que cedieron la tercera plaza frente a un Hércules que solo igualaban contra el Toledo. Aunque queda una jornada por delante, el no depender de sí mismos, hace que pocos en el bando del Real Murcia confíen en que escalar una posición sea posible. Para que eso fuese real, habría que ganar al Toledo y esperar a que el Hércules fallase contra el Marchamalo. No lograr la tercera plaza complicaría a un equipo que flaquea en defensa y que no tiene gol Tendrán que pelear los de Mario Simón hasta el último momento por esa tercera plaza que te permite acudir al play off con ventaja, y es que los terceros superarían la primera eliminatoria incluso con un empate al final de la prórroga. No haría falta ir a la lotería de los penaltis. Era fundamental en Nueva Condomina acudir al play off con ese privilegio, y el perderlo ha hecho que el desánimo vuelva a hacerse fuerte en las oficinas del estadio grana. Pero no solo el ceder un puesto en la clasificación es un problema, también lo son las sensaciones negativas que se van acumulando cada jornada que pasa. Porque el equipo siempre pierde cuando toca dar la cara y porque el equipo llega a la última jornada con todo en contra para lograr la tercera plaza, pero también porque la defensa, la línea más fuerte durante un gran tramo del campeonato, flaquea de manera preocupante. Con la zaga concediendo demasiado y regalando goles, la capacidad de supervivencia del Real Murcia se tambalea. Porque esa fortaleza atrás que maquillaba la falta de gol que la plantilla de Mario Simón ha tenido desde que empezase la temporada ahora no existe. Llegados al tramo decisivo, la defensa es un coladero y la delantera sigue sin ser resolutiva. De hecho, en los últimos ocho partidos, solo en uno -contra el Águilas-, el Real Murcia logró mantener su portería a cero. Y en los dos últimos a domicilio -ante Melilla y Mancha Real-, la zaga ha dado demasiadas facilidades, llegando a encajar hasta cuatro tantos a las primeras de cambio. Esa seguridad que antes impedía encajar se ha perdido. Lo que no se ha perdido es la falta de acierto en el área rival. Durante un tramo era suficiente con que Andrés Carrasco acertase alguna de las que tenía, pero ahora el delantero murciano vive un periodo de sequía -solo ha marcado tres goles en las últimas trece jornadas-. La aparición de Zeidane, con cuatro goles, había ayudado en el último mes y medio, sin embargo el pasado fin de semana saltaban las alarmas al conocerse que el sueco se caía de la convocatoria por un problema muscular. A la espera de saber cuál es el alcance de la lesión del atacante de 19 años, parece que el destino no quiere traer buenas noticias a un Real Murcia, que todavía tiene un partido para cargarse de moral con vistas a un play off que comenzará el 21 de mayo. Para empezar el domingo frente a un Toledo ya descendido, la victoria, si es por varios goles mejor, tendría que estar acompañada de una buena actuación en defensa. Y es que si finalmente no se acaba en la tercera plaza, la afición del Real Murcia necesitará argumentos para creer en un equipo que tendría que ganar los dos partidos del play off, y esta campaña solo ha logrado encadenar varias victorias en una ocasión.