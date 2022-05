A falta de una jornada para que acabe la liga regular en Segunda RFEF, el Grupo V está que arde. El Real Murcia, que el domingo caía en el campo del Mancha Real, cedía la tercera plaza al Hércules. Los granas ahora son cuartos, por lo que si quieren cerrar la liga como terceros, tendrán que ganar el domingo a las doce al Toledo en Nueva Condomina y esperar a que los del Rico Pérez pinchen frente al Marchamalo en un choque que se disputará también por la mañana.

CONSULTA LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO V

CONSULTA LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO I

CONSULTA LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO II

CONSULTA LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO III

CONSULTA LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO IV

El Real Murcia cierra la jornada 33, la penúltima de la liga regular en Segunda RFEF, en la cuarta plaza con 55 puntos. Los mismos puntos tiene el Hércules, que empataba frente al Toledo con un gol en el minuto 90. Al tener el goalaverage ganado a los granas, los alicantinos suben a la tercera plaza. Esa tercera posición da privilegios en el play off de ascenso. Y es que los terceros podrán superar la primera eliminatoria con un empate, sin necesidad de llegar a los temidos penaltis.

Quería agarrarse el Real Murcia a ese tercer peldaño, sin embargo los de Mario Simón no hicieron los deberes en el campo del Mancha Real. La derrota les hace caer al cuarto puesto, aunque los murcianistas tienen asegurada su presencia en la fase de ascenso que se disputará en Alicante. Todavía queda una jornada para poder escalar un puesto, sin embargo el Real Murcia ya no dependerá de sí mismo. Tendrá que ganar al Toledo en su estadio y esperar a que el Hércules no consiga los tres puntos ante el Marchamalo.

Todo está por decidir en el Grupo V. El Intercity, líder con 65 puntos, y La Nucía, segundo con 63, se la jugarán el domingo en un duelo directo por el campeonato. También falta por resolver la última plaza del play off. El Eldense (53) se ha colado esta semana en el quinto puesto, que da derecho a jugar la fase de ascenso, pero el Mar Menor, que tiene 52, quiere pelear hasta el último momento.

Toda la jornada 34, la última de esta temporada en Segunda RFEF, se disputará en horario unificado. Los partidos han sido fijados para el domingo a las 12.00 horas.

Numancia y Pontevedra, a Primera RFEF

En el Grupo I, el Pontevedra certificó este domingo su ascenso "virtual" a la Primera RFEF después de empatar en Pasarón ante el Salamanca UDS (1-1) y favorecido por la derrota del Unión Adarve en el campo del Marino Luanco (2-0).

El equipo gallego tiene una ventaja de 15 goles sobre el Adarve a falta de una jornada para el final del campeonato, por lo que sólo una derrota por varios goles del Pontevedra en el campo del Palencia y una goleada del Adarve ante el Llanera evitaría el regreso del club pontevedrés al fútbol profesional.

El Pontevedra es líder con 64 puntos, tres más que el Adarve a falta de ese último partido. A la conclusión del choque, los jugadores del equipo granate celebraron sobre el césped de Pasarón con sus aficionados ese salto a la Primera RFEF.

También se resolvió el campeón del Grupo III. El Numancia, tras una gran remontada en la segunda vuelta, ya es equipo de Primera RFEF.