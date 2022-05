El Murcia, al play off por la gatera

Seguro que alguna vez se han encontrado una noticia en la que se informaba de que un premio ha quedado desierto. Suele ocurrir eso cuando el jurado de un concurso, da igual que sea literario, musical o de otra índole en la que hay en juego un galardón, considera que ninguna de las candidaturas presentadas reúne la calidad necesaria como para ser premiada.

Si algo parecido pudiese ocurrir en Segunda RFEF, no duden que el 16 de mayo la Federación Española dejaría completamente desiertas las plazas de play off del Grupo V. No lo duden porque visto lo visto a lo largo de la temporada, y que ayer domingo se hizo más que evidente, ningún de los gallitos de esa liga ha demostrado la suficiente calidad y ambición para luchar por el ascenso a Primera RFEF.

Pero como por suerte esa opción no está incluida en la normativa de la Federación Española, cuatro equipos del Grupo V estarán en la fase de ascenso a Primera RFEF que se disputará en Alicante. Y uno de esos cuatro clubes será el Real Murcia, que ayer aseguraba por fin su billete pese a no ser capaz ni de sacar el punto que necesitaba en el campo del Mancha Real.

Porque el Real Murcia que se jugaba la vida, tal y como dijo Mario Simón el viernes en rueda de prensa, engordó su casillero de derrotas en un partido decepcionante, en el que a la media hora ya perdía 2-0 y en el que nunca tuvo opciones de sacar algo positivo. Solo un gol de Boris en el minuto 97 maquilló un marcador que duele igual que una puñalada en el corazón.

Porque el Real Murcia que iba a Mancha Real a ganar para asegurar el play off y confirmarse en el tercer puesto, nunca saltó al terreno de juego de La Juventud. O si lo hizo fue para demostrar que defensivamente es un trapo roto y que ofensivamente tiene pocas o ninguna opción, y menos ahora que Zeidane, el jugador más en forma, está lesionado.

La derrota desplaza a los de Mario Simón de un tercer puesto que ahora está en manos del Hércules

Y si hay zonas del campo donde no hay problemas, ya está Mario Simón para crearlos de la nada, como hizo ayer, sacando del campo a una pieza básica como Julio Gracia para dar entrada a un Athuman que a los 45 minutos ya se había ganado con creces volver al banquillo.

Volvió Mario Simón a su ‘plan del miedo’, ese plan que solo deja de ser su favorito cuando suenan los rumores de despido, y volvió el Real Murcia a cagarla pero bien en un partido vital, en un partido que puede marcar su camino en la fase de ascenso.

Porque aunque el Real Murcia ya es equipo de play off, todos sabemos, incluso los que prefieren mirar para otro lado y no ver la realidad, que ese billete es más por deméritos de los demás que por méritos propios. Porque si el Real Murcia va a luchar por el ascenso a Primera RFEF es por la mediocridad de un grupo en el que el tuerto es el rey en el mundo de los ciegos.

Y si no analicen un poco lo que sucedió ayer. De los seis primeros solo ganó el Eldense, y lo hizo con un gol de penalti en el minuto 90. Fueron los de Elda los más beneficiados, saltando al quinto puesto; aunque también salió indemne el Hércules pese a solo ser capaz de empatar frente a un Toledo desahuciado.

Ese punto in extremis permitió a los del Rico Pérez agarrarse a una tercera plaza a la que ya ni aspiraban. Una tercera plaza que era del Murcia y que podría haber seguido siendo, pero que ya no es porque entre la mediocridad del grupo, el Real Murcia demostró ayer ser el más vulgar. Solo el empate del Mar Menor frente al Levante Atlético permitió a los de Mario Simón no llegar a la última jornada jugándose completamente la vida.

Aunque si se tiene en cuenta la importancia de acabar tercero, la realidad es que el próximo domingo el Real Murcia sí se jugará la vida. Tendrá que ganar al Toledo y esperar a que el Hércules no gane al Marchamalo. Y viendo que en este Grupo V hay más equipos perdedores que ganadores, puede pasar de todo.

Se pueden hacer tantas cábalas como quieran, pero posiblemente al final ocurra que, viendo la trayectoria de unos y otros, ninguno gane y todo quede como hasta ahora, saliendo una vez más derrotado un Real Murcia que de ser cuarto tendría que ir a ganar las dos eliminatorias para estar la próxima temporada en Primera RFEF. Lo peor es que eso solo lo han hecho una vez los de Mario Simón esta temporada, como ayer me recordaba un amigo, y ese pequeño dato hace temblar a más de uno.

Hacen temblar los datos. Hacen temblar las sensaciones. Y, sobre todo, hace temblar una defensa cada vez más blanda. Con un Alberto López que pide a gritos quedarse algún partido en el banquillo, y con un Manu Pedreño que no es el que fue cuando llegó, Alberto González no es suficiente para sostener a un Real Murcia que regala más balones que los sardineros en el Entierro de la Sardina. Lo aprovechó ayer Edu Viaña, que a la media hora ya había hecho un traje a los murcianistas.

El Mancha Real, que hasta ayer solo había marcado 28 goles, ya había inaugurado el marcador en el minuto 3. Migue Montes aprovechó la caraja murcianista para batir a un Serna vendido. Pero ni el aviso a navegantes hizo cambiar a un Real Murcia que se empeñó en complicarse la vida con sus pinchazos inexplicables fuera de casa. Si hace dos semanas dejaba escapar un 0-2, ayer regaló un 2-0. Porque al gol de Montes hay que sumar el que anotó a la media hora Juanca tras un centro de Viaña.

Sin Julio Gracia, el sostén del equipo en el centro del campo, por decisión técnica; sin Zeidane, por lesión; y con un Andrés Carrasco que ha llegado seco al tramo final del campeonato, los pocos intentos sobre todo por la banda de Santi Jara eran insuficientes.

Ayudó que Simón rectificase y diese entrada a Gracia, sin embargo, la falta de pegada de los murcianistas elevó a los altares a Lopito. Solo en el 97 marcó Boris, pero ya era tarde, y es que el Real Murcia o no llega o cuando llega lo hace tarde.

"Cuando bajas la intensidad, cualquier equipo te supera"

Falta de concentración e intensidad. Y encajar goles en situaciones evitables. Esas fueron las claves, según Mario Simón, para que el Real Murcia regresase de Mancha Real con cero puntos en su casillero. «Estoy cabreado», decía el madrileño, explicando que «para la exigencia que había por lo que nos jugábamos, nos ha costado entrar en el partido». «En esos primeros minutos que son fundamentales hemos encajado dos goles en situaciones evitables», añadía, lamentando que su equipo no hubiera salido «más intenso». «Ellos sabían lo que se jugaban y lo han hecho, nosotros no», continuaba Simón.

Aunque para el técnico, en la segunda parte merecieron más, seguía lamentando los goles encajados. «Eran evitables, porque han llegado en situaciones que habíamos trabajado a lo largo de la semana», decía.

Mario Simón también recordó que «en una competición tan igualada, si bajas la intensidad, cualquier equipo te supera».

Con el play off ya conseguido, el entrenador del Real Murcia no renuncia a la tercera plaza, aunque dejó claro que los jugadores que tienen cuatro amarillas y que se perderían el play off de ver la quinta el próximo domingo, descansarán frente al Toledo. «Si estamos matemáticamente en el play off, saldrán otros», comentaba.