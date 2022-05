Tres derrotas y una victoria para los equipos de la Región de Murcia en una jornada 36 en lo que lo más destacado ha sido la salvación del FC Cartagena en la en la máxima categoría del fútbol juvenil, al lograr vencer 1-2 al Kelme. El conjunto de Víctor Garnés ha realizado una gran segunda vuelta, siendo el mejor tercer equipo de la segunda parte del campeonato. Sobre el césped, Melquiades botó una falta que se acabó colando en la meta rival con la colaboración de un defensa. Azor anotó el segundo a los cuarenta y ocho minutos, y de nava sirvió el tanto del conjunto ilicitano a falta de quince minutos para el final. Con este resultado, el FC Cartagena ocupa la décima posición con 49 puntos, a siete del descenso y con tan solo seis por disputarse. La próxima jornada jugará en el campo Ciudad Jardín ante el líder, el Valencia.

Precisamente el conjunto valenciano no tuvo piedad del Real Murcia, al que derrotó 3-0. Los chicos de Mapeka salieron muy metidos en el partido, pero los valencianistas no les dieron opciones. El cuadro grana no debe tener problemas para salvar la categoría, pues tan solo le falta un punto para ello. La próxima semana jugará ante el Roda de Castellón, que es cuarto. El Real Murcia es undécimo con 47 puntos, a cinco de los lugares de descenso.

Al Cartagena FC, por su parte, se le está haciendo muy larga la temporada. Paso fugaz por la División de Honor de un equipo que este fin de semana perdió ante el Elche en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer (1-4). Los orelluts fueron mejores desde el pitido inicial. Los albinegros pusieron mucho pundonor, pero apenas tuvieron opciones. El Cartagena FC ocupa la decimosexta posición, cuarto por la cola, con 28 puntos y ya descendido desde hace varias jornadas. Jugará la próxima semana ante el Villarreal.

Por su parte, el Archena, que es el colista, dio la cara ante el Villarreal, pero perdió 0-1 en el Andrés Abenza. Los archeneros están deseando que termine una temporada en la que tan solo han ganado cuatro partidos. Con dieciséis puntos, es el peor equipo del grupo. La próxima semana jugarán ante el Levante, que es segundo clasificado.