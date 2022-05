El FC Cartagena afrontaba ante el Leganés su primer partido de una serie de cuatro en los que no tendrá objetivos deportivos más grandes que mantener una sosa novena plaza hasta final de temporada. En esta primera ocasión, el conjunto albinegro demostró una clara falta de ambición alimentada por un horario horrible que generó la mala entrada del Cartagonova. Poco más de cuatro mil aficionados tuvieron la valentía para animar a su equipo bajo un sol de justicia en un partido difícil de ver y que terminó de la misma manera en la que empezó.

Pese a la promesa de repartir minutos entre los menos habituales en el tramo final de campaña, Luis Carrión tiró de continuidad y sacó un once de gala solo alterado por la presencia de Cayarga en el extremo derecho cuando el cartagenerismo esperaba ver a un recuperado Álex Gallar. Nacho Gil y Ortuño, que tuvieron su ocasión al final, fueron de lo más destacado junto a un Gallar que disfrutó de más de media hora.

Una primera mitad muy trabada y casi sin ocasiones dio paso a una segunda más rota en la que ambos equipos pudieron romper el empate de no ser por la falta de mordiente de cara a portería cuando llegaron a las áreas. El correcalles en el descuento a punto estuvo de decantar el partido para un lado, pero el 0 a 0 permaneció hasta el final.

La entrada de Gallar, Nacho Gil y Ortuño, que mejora al equipo albinegro, tampoco deshace el 0-0 inicial

Comenzó el partido entre cartageneros y pepineros con poco ritmo y mucha pelea en el centro del campo. Varios encontronazos entre jugadores de uno y otro equipo propiciaron constantes detenciones del juego y ninguno pudo dominar la pelota en los primeros minutos. Al cuarto de hora se abrió algo más el partido y una pérdida de Alcalá pudo costar cara al Cartagena, pero Bodiger detutvo la contra en la frontal del área albinegra. En la siguiente acción, un pase en largo sobre Arnáiz generó peligro sobre la meta de Marc Martínez, pero la zaga volvió a controlar el ataque.

La primera ocasión de gol no llegó hasta el minuto 20, cuando un centro de falta lateral del Leganés llegó a Arnáiz en buena posición y el extremo marcó los pasos a la perfección para conectar un remate a portería, pero el testarazo le salió demasiado centrado y Marc pudo blocar sin problemas con una estirada.

Empezó entonces el Cartagena a dominar el juego y la posesión y anuló al Leganés hasta el descanso, no obstante, no logró llegar con peligro sobre la portería de Dani Jiménez. Tras varios minutos merodeando el área rival, De Blasis puso un pase entre líneas que dejaba solo a Cayarga, pero el centrocampista no pudo controlar la pelota en carrera hacia el arco.

Antes de finalizar el primer tiempo, los albinegros llegaron con insistencia al campo contrario y su buena presión no permitió salidas de los madrileños. Una falta peligrosa al borde del área pepinera significó la mejor opción del Cartagena en los primeros 45 minutos, pero Rubén Castro no logró darle dirección desde tan cerca y envió la pelota por encima del travesaño.

Segunda mitad más movida

La segunda mitad fue algo más movida. El Cartagena fue mejor durante gran parte de los segundos 45 minutos pero le faltó mordiente a sus delanteros para lograr el tanto de la victoria. No obstante, el Leganés tuvo la más clara del partido en un balón al hueco de Rober Ibañez a Bárcenas que dejó solo al panameño ante Marc Martínez, pero el delantero controló mal la pelota y Alcalá pudo despejar llegando en velocidad.

La entrada de Tejera y Gallar por Boateng y Cayarga dieron un aire fresco a los locales y el partido comenzó a romperse. En una jugada del catalán por la derecha llegó un momento clave del encuentro. Gallar se asoció con Delmás y el centro del zaragozano llegó a Bodiger, que peleó la pelota forcejeando con Nyom. Pese a que en primera instancia el colegiado Saúl Ais Reig decretó penalti por mano del defensor, tras una larga revisión terminó corrigiendo su decisión para arrebatar la opción al Cartagena.

Conforme llegó el final del encuentro, hubo menos control y más opciones para ambos equipos. De Blasis recibió de Gallar dentro del área para definir con fuerza ante Dani Jiménez, pero el meta pepinero realizó la mejor intervención del encuentro para mantener el empate. El Leganés, que lo intentó siempre a la contra, respondió con un tiro lejano de Borja Garcés que se marchó cerca de la portería de Marc.

Entró en el encuentro Alfredo Ortuño para disputar los últimos diez minutos más el descuento y pronto se convirtió en la principal amenaza albinegra. En su primera intervención, bajó una pelota en campo contrario y se asoció con Rubén Castro cerca del área para que el canario dejara una buena pelota a Nacho Gil que no encontró portería por poco.

Una vez en el descuento y con el encuentro roto por completo, Randelovic puso un centro raso al corazón del área que Juan Muñoz no pudo rematar cuando se encontraba solo, Bárcenas volvió a desaprovechar un 3 para 2 cerca del área y Ortuño casi logra el gol de la victoria controlando un centro de Pablo De Blasis en el área y rematando a la media vuelta para toparse con las manos de Dani Jiménez.

Finalmente, pese a la agitación final, el partido terminó con el empate inicial de 0 a 0 que permite al Leganés sellar la permanencia matemática y al FC Cartagena sumar un punto más para su casillero colocándose con 53 para mantener la novena plaza.

Luis Carrión: "Nos ha faltado ser más verticales tras recuperar"

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, pasó por rueda de prensa para valorar el partido de su equipo al término de los 90 minutos. Para el preparador, el encuentro fue igualado aunque con ligera tendencia hacia los albinegros. «Ha sido un partido bastante igualado. Nosotros hemos intentado llegar con balón a zonas con espacios y ellos estaban un poco más replegados esperando salir a la contra. Creo que el partido tenía una tendencia a caer hacia nosotros, pero justo después del penalti no pitado se ha roto el encuentro y ellos han hecho daño», aseguró.

Carrión admitió lo que le faltó a su equipo en el partido y diferenció la primera y la segunda mitad. «En la primera parte nos ha faltado ser más verticales tras recuperación. La gente de arriba se movía poco. En la segunda estábamos más o menos bien y nos ha faltado tener más precisión en los centros y estar más finos en el último pase», afirmó.

Respecto al bajo ritmo del partido, el catalán manifestó que «no es falta de motivación», sino que fueron circunstancias del juego. «Ha sido un partido aburrido porque no les hemos atacado lo suficiente y queríamos tener el balón tranquilos. Es muy difícil entrar en una defensa de diez jugadores y un portero, sin embargo, cuando robábamos teníamos más espacios y no los hemos aprovechado jugando muy lento», manifestó.

El entrenador también habló sobre el penalti que señaló el colegiado y que el VAR le instó a corregir. «Lo he visto y me ha parecido penalti, pero ya no tengo ni idea de cuando son o no son las manos. Él lo ha visto así en el VAR y ya está», explicó el de Barcelona.

El de Barcelona confirmó que el objetivo del club es «como mínimo, estar entre los diez primeros, que es importante», aunque reconoció que el equipo debe «hacer un poco más de lo que hemos hecho hoy para lograrlo», expresó.

Por último, el barcelonés fue cuestionado por la pobre asistencia de público al Cartagonova. «En eso suelo ser bastante respetuoso porque cada uno hace lo que quiere. También intento ver la parte de culpa que tenemos nosotros, que es no haber llegado a pelear el play off. El horario, a las dos de la tarde y con este sol, tampoco es el mejor. Así que lo entiendo. Nosotros también deberíamos haber hecho un poco más para que la afluencia al estadio fuera mayor, pero los respeto a todos, al que viene y al que no», concluyó Luis Carrión.