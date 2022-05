Disputar el play off de la Liga Endesa para el UCAM Murcia se ha puesto más cuesta arriba que nunca. El camino del conjunto universitario para afrontar las que serían su segundas eliminatorias por el título de su historia está más complicado tras caer frente al Joventut en el Palacio (71-83). Los de Sito Alonso se quedan sin margen de error, ya que deberán vencer a Real Madrid y Casademont Zaragoza en las dos últimas jornadas y esperar un tropiezo del Gran Canaria. Y es que el encuentro frente a la Penya ha sido muy complicado para el UCAM. La falta de acierto en los tiros libre (11/23), la ausencia de fluidez en ataque y la eliminación de Isaiah Taylor, por doble técnica en el tercer cuarto, fueron demasiados obstáculos que el conjunto universitario no pudo superar para imponerse a los de Carles Durán. Y eso que lo murcianos hicieron lo más complicado, cuando encararon los últimos diez minutos de partido con el marcador igualado tras una brillante reacción en el tercer cuarto pese a no poder contar con el base norteamericano. Sin embargo, la Penya castigó cada error y cada oportunidad desperdiciada por el conjunto universitario, sobre todo con un Pau Ribas que anotó ocho puntos consecutivos en el último cuarto (71-83). El conjunto universitario se medirá este miércoles, en el WiZink Center, al Real Madrid y recibirá el sábado 14 al Zaragoza en la última jornada de liga.

Primer cuarto

El partido arrancó con Tomic imponiéndose en la pintura y con Feliz castigando todos los errores del UCAM Murcia en el arranque. Ocho puntos del escolta del Joventut dieron lugar un parcial de 2-10 que el equipo murciano tuvo que recortar sin sentirse cómodo sobre la pista en ningún momento. Las constantes pérdidas, cinco en este cuarto castigadas con 7 puntos, los problemas para cerrar el rebote y la falta de fluidez en ataque complicaron el camino de los de Sito Alonso, incluso con las rotaciones. El técnico universitario se vio obligado a tener que parar el partido tras el 12-17 con un alley oop de Willis y un buen momento anotador de Jordan Davis. Sin embargo, la Penya logró cerrar los primeros diez minutos de partido con una ligera ventaja tras una falta de Cate a Tomic en el último segundo (17-23).

Segundo cuarto

El UCAM no conseguía dar con la tecla en el partido y en el segundo cuarto también comenzó sufriendo, pese a los intentos de Sito Alonso de encontrar un quinteto que crease problemas al Joventut (22-28). Czerapowicz y Bellas lideraron el arreón del UCAM a los cuatro minutos de juego de este cuarto ante una Penya que quería dominar en la pintura con Tomic y Birgander con Bassas en la dirección (27-30). Cuando parecía el mejor momento del cuadro murciano en el partido, una técnica sobre Taylor por protestar una falta que no señalaron los colegiados en la otra canasta y otra anterior a Sito Alonso, permitió a los de Carles Durán volver a tomar aire en el marcador a cuatro minutos para el descanso (29-36). El Joventut logró ampliar la distancia hasta los diez puntos con un triple de Vives y Sito Alonso se vio obligado a cortarlo con su segundo tiempo muerto a falta de 2:20 para el descanso (31-41). James Webb tuvo la oportunidad de darle un bocado a la distancia en el marcador con dos visitas al tiro libre en las que no pudo convertir, hasta que un triple de Czerapowicz volvió a despertar al Palacio (37-43). El UCAM contó con la última posesión de la primera mitad, pero el desenlace fue fatídico tras un tapón sobre Taylor en su entrada a canasta y el triple de Parra al filo de la bocina (37-46).

Tercer cuarto

La segunda parte se complicó nada más arrancar con la segunda técnica a Isaiah Taylor que dejaba eliminado al base tras protestar una falta señalada sobre el Joventut (39-46). Sito Alonso dio entrada a Bellas para variar los planes lo menos posible en este tercer cuarto, donde a los tres minutos logró recortar la ventaja hasta los cuatro puntos tras un triple de Webb (44-48). Una canasta de Tomás Bellas y tiro adicional volvió a encender el Palacio. El base no pudo convertir el tiro libre, pero el rebote, cazado por Lima, permitió a Webb anotar un nuevo triple para colocar al UCAM a tan solo uno de distancia a falta de cinco minutos para finalizar el cuarto (49-50). El UCAM por fin encontró algo de su seña de identidad en el juego, pudiendo correr en varios tramos con un 2+1 de Tomic que neutralizó Davis (51-53). Otra canasta y tiro adicional permitió al UCAM empatar el encuentro por primera vez al hacer el 54-54 a falta de tres minutos, y tuvo posesión instantes después para ponerse por delante. Sin embargo, cuando el Palacio estalló de alegría fue con un alley oop convertido por Lima para hacer el 60-60 y sacar la falta. Al UCAM le faltaba la guinda para redondear el cuarto, pero no era capaz de dar el paso final y adelantarse en el marcador tras desaprovechar varias oportunidades para hacerlo. No obstante, Jordan Davis lo volvió a dejar en bandeja con otro brillante triple que dejó el 63-63 antes de encarar los últimos diez minutos.

Último cuarto

Thad McFadden contó con tres tiros libres para adelantar al UCAM nada más arrancar el último cuarto, pero no pudo anotar ninguno para poner a su equipo por delante por primera vez en el partido. El equipo murciano perdonó, cosa que no hizo posteriormente Pau Ribas desde la esquina para dar el primer golpe (63-66). Los de Sito Alonso volvieron a desaprovechar dos ataques consecutivas y un nuevo triple de Ribas hizo el camino aún más cuesta arriba a siete del final (63-69). El escolta fue la pesadilla en este tramo para el UCAM Murcia con ocho puntos ante un cuadro local que se volvió a atascar en ataque. Restaban cuatro minutos para el final y Sito Alonso intentó probar algo distinto con la entrada de Kostas Vasileiadis al mantenerse el 63-71 en el marcador. De hecho, el jugador griego fue el encargado de transformar una antideportiva sobre Davis nada más salir a pista. Sin embargo, los fallos en los tiros libres continuaban en el conjunto murciano y se convirtió en un lastre en la fase decisiva tras anotar tan solo uno Webb en su serie (66-73). Hasta dos triples le hicieron la corbata a Webb y Davis en los últimos dos minutos de partido, donde la Penya no fallaba en la canasta contraria al sacar siempre petróleo y seguir alimentando el marcador (66-77). El UCAM lo intentó hasta el final, pero ya no se podía cambiar el guion. El camino hacia el play off se complica para el conjunto murciano a falta de dos jornadas al quedarse sin margen de error (71-83).