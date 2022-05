Djokovic: "Que alguien de su edad juegue con tanta madurez y coraje es impresionante"

«Se mereció ganar». Novak Djkovic concedió el mérito de la victoria a Carlos Alcaraz tras el partido que les enfrentó en las semifinales del torneo de Madrid y que concluyó con victoria y pase a la final del español. «Le felicito. Ha aguantado muy bien los nervios. Que alguien de su edad juegue con tanta madurez y coraje es impresionante. Se mereció ganar», aseguró el número uno mundial en conferencia de prensa tras caer por 6-7 (5), 7-5 y 7-6 (5). «Tuve muchas oportunidades y fue un partido fantástico, una gran batalla. Pero estoy muy decepcionado por no haber podido aprovechar mis oportunidades en el segundo set. En el tercer set tuve muchos puntos de rotura», resumió Djokovic. El serbio insistió: «No fui capaz de capitalizarlos cuando importaba. El sí lo hizo. Enhorabuena para él». El líder de la ATP lamentó haberle dado a Alcaraz «muchos puntos gratis». No obstante, dijo que sacaba buenas enseñanzas del partido y del torneo de Madrid. «Definitivamente he jugado un muy buen tenis, el mejor que he jugado este año. Probablemente cuando se me pase la decepción de perder este partido tendré muchas cosas positivas que sacar de esta semana», afirmó.

Carlos Alcaraz, el primer jugador menor de veinte años en ganar en tierra consecutivamente a Rafael Nadal y Novak Djokovic, no se considera el mejor tenista del momento y recordó que aún tiene a ocho jugadores por delante para llegar a ser el mejor. «No voy a decir que soy yo el mejor. Me quedan ocho jugadores por delante para ser el mejor del mundo», dijo Alcaraz. «El mejor del mundo es Djokovic porque es el uno en la clasificación pero ambos (junto a Nadal) son de los mejores de la historia y no sé quién decirte quién es mejor». El tenista murciano se mostró feliz tras su pase a la final después de derrotar a Djokovic y Nadal. Un día detrás de otro. «Es espectacular. ahora estoy muy contento de jugar estos partidos de ganar a Rafa y al número uno del mundo y me da mucha confianza de cara a la final del domingo». «Al final las buenas victorias sin pasarse hay que disfrutarlas. Con mi equipo y familia tendremos un rato para divertirnos y disfrutar del momento pero el domingo juego la final de un gran torneo y quiero estar lo mejor posible». «Es uno de los mejores días de mi vida. Seguramente dentro de un tiempo o el domingo mismo pueda decir que es el mejor día de mi vida», dijo Alcaraz.