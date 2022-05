En directo: UCAM Murcia-Joventut

Primer cuarto

El partido arrancó con Tomic imponiéndose en la pintura y con Feliz castigando todos los errores del UCAM Murcia en el arranque. Ocho puntos del escolta del Joventut dieron luar un parcial de 2-10 que el equipo murciano tuvo que recortar sin sentirse cómodo sobre la pista en ningún momento. Las constantes pérdidas, cinco en este cuarto castigadas con 7 puntos, los problemas para cerrar el rebote y la falta de fluidez en ataque complicaron el camino de los de Sito Alonso, incluso con las rotaciones. El técnico universitario se vio obligado a tener que parar el partido tras el 12-17 con un alley oop de Willis y un buen momento anotador de Jordan Davis. Sin embargo, la Penya logró cerrar los primeros diez minutos de partido con una ligera ventaja tras una falta de Cate a Tomic en el último segundo (17-23).

Segundo cuarto

El UCAM no conseguía dar con la tecla en el partido y en el segundo cuarto también comenzó sufriendo, pese a los intentos de Sito Alonso de encontrar un quinteto que crease problemas al Joventut (22-28). Czerapowicz y Bellas lideraron el arreón del UCAM a los cuatro minutos de juego de este cuarto ante una Penya que queriía dominar en la pintura con Tomic y Birgander con Bassas en la dirección (27-30). Cuando parecía el mejor momento del cuadro murciano en el partido, una técnica sobre Taylor por protestar una falta que no señalaron los colegiados en la otra canasta y otra anterior a Sito Alonso, permitió a los de Carles Durán volver a tomar aire en el marcador a cuatro minutos para el descanso (29-36). El Joventut logró ampliar la distancia hasta los diez puntos con un triple de Vives y Sito Alonso se vio obligado a cortarlo con su segundo tiempo muerto a falta de 2:20 para el descanso (31-41). James Webb tuvo la oportunidad de darle un bocado a la distancia en el marcador con dos visitas al tiro libre en las que no pudo convertir, hasta que un triple de Czerapowicz volvió a despertar al Palacio (37-43). El UCAM contó con la última posesión de la primera mitad, pero el desenlace fue fatídico tras un tapón sobre Taylor en su entrada a canasta y el triple de Parra al filo de la bocina (37-46).

Tercer cuarto

La segunda parte se complicó nada más arrancar con la segunda técnica a Isaiah Taylor que dejaba eliminado al base tras protestar una falta señalada sobre el Joventut (39-46). Sito Alonso dio entrada a Bellas para variar los planes lo menos posible en este tercer cuarto, donde a los tres minutos logró recortar la ventaja hasta los cuatro puntos tras un triple de Webb (44-48). Una canasta de Tomás Bellas y tiro adicional volvió a encender el Palacio. El base no pudo convertir el tiro libre, pero el rebote, cazado por Lima, permitió a Webb anotar un nuevo triple para colocar al UCAM a tan solo uno de distancia a falta de cinco minutos para finalizar el cuarto (49-50). El UCAM por fin encontró algo de su seña de identidad en el juego, pudiendo correr en varios tramos con un 2+1 de Tomic que neutralizó Davis (51-53). Otra canasta y tiro adicional permitió al UCAM empatar el encuentro por primera vez al hacer el 54-54 a falta de tres minutos, y tuvo posesión instantes después para ponerse por delante. Sin embargo, cuando el Palacio estalló de alegría fue con un alley oop convertido por Lima para hacer el 60-60 y sacar la falta. Al UCAM le faltaba la guinda para redondear el cuarto, pero no era capaz de dar el paso final y adelantarse en el marcador tras desaprovechar varias oportunidades para hacerlo. No obstante, Jordan Davis lo volvió a dejar en bandeja con otro brillante triple que dejó el 63-63 antes de encarar los últimos diez minutos.