"Prefiero 5.000 locos que un Palacio lleno sin sentimiento"

El técnico del cuadro universitario se ha expresado en esos términos en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Joventut de Badalona, programado para el domingo a las doce y media del mediodía en el Palacio de los Deportes. El UCAM CB llega al mismo siendo el octavo clasificado con 16 victorias y 15 derrotas.. «El Joventut es un equipo muy bien armado y muy bien entrenado, que está haciendo un año fantástico y el partido supondrá mucha dificultad, pero tenemos fe en el trabajo que llevamos a cabo y en la gasolina que nos queda», indicó Sito, quien comenzó su carrera como primer entrenador en la ACB dirigiendo precisamente a la Penya en 2008. «Cerca del aro, con Simon Birgander, ellos son muy peligrosos y también destaca la capacidad para asistir desde el exterior hasta con Ante Tomic y la potencia física de Joel Parra y Brandon Paul, así como su manera intensa de defender. Es un rival ante el que es muy difícil jugar, pero tenemos la ilusión de hacer un buen encuentro y competir bien con nuestra afición al lado», ha seguido comentado un Sito que contará con todos sus jugadores, incluido su capitán, Sadiel Rojas, a pesar de que arrastra molestias. «Sadiel sigue mermado con el golpe en el pecho que sufrió, pero está entrenando con más o menos normalidad y, aunque también hay algún acatarrado, están todos disponibles», reveló el técnico madrileño. El cuadro universitario venció el pasado domingo por 98-80 al Monbus Obradoiro tras tres derrotas seguidas fuera de casa. «Sabíamos que la vuelta a casa nos iba a sentar bien y el equipo llegó a jugar muy bonito y muy bien, pero eso es pasado y viene otro tipo de partido el domingo», ha dejado claro Alonso, quien espera un muy buen ambiente contra los verdinegros. «Lo que está pasando es una cuestión de sentimiento y me quedo con tener 5.000 como locos a que el Palacio esté lleno pero sin ese sentimiento. El que prefiera un día de sol a un partido que puede valer el play off mejor que no venga. No hay excusa para no venir a ver al UCAM CB», declaró.