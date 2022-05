Luis Carrión anima a defender el "prestigio" del FC Cartagena

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ofreció ayer sus sensaciones de cara al partido de la trigesimonovena jornada de LaLiga Smartbank contra el Leganés en el Cartagonova. Sellada la permanencia y sin opciones de play off, el técnico defendió la profesionalidad del club. «Nunca es lo mismo que cuando te estás jugando algo. Para bien o para mal. Pero es verdad que hacemos lo que nos gusta, jugamos en nuestro campo, donde hemos dado buen nivel, y queremos disfrutar, hacer un buen partido y ganar para poder estar en la parte media alta de la tabla», afirmó.

En busca de esa motivación para el aficionado y el equipo, Carrión confirmó que también lucha el grupo por lograr la segunda mejor clasificación histórica del club, para la que solo le restan cinco puntos. «Intentar conseguir los cinco puntos con los que batir la segunda mejor temporada de la historia del Cartagena es un aliciente más hasta que acabe la temporada. Hay prestigio en juego», admitió.

Después del loco partido vivido en El Toralín el pasado domingo frente a la Ponferradina, el técnico albinegro sacó conclusiones tanto negativas como positivas. «Casi siempre hemos sido valientes y, a veces, de más, y el otro día fue uno de los mejores partidos que hemos jugado fuera de casa, sin embargo, fuimos muy endebles. Hicimos ocasiones suficientes para ganar el partido pero cada vez que llegaban era peligro o gol», afirmó. Conocedor del problema, el entrenador admite no encontrar una explicación para esa fragilidad defensiva. «Es algo que llevamos trabajando todo el año pero no sé por qué razón, fuera de casa no hemos sido capaces de solucionarlo», expresó.

Con respecto a su rival de mañana, el preparador admitió las fortalezas del Leganés y alabó ciertas parcelas de su juego. «El Leganés me parece un equipo con buenos jugadores, con velocidad por fuera y muy buena asociación por dentro con Rubén Pardo, Recio, Cissé o Perea son jugadores de alto nivel. Los delanteros igual. Tendremos que estar muy bien para ganarles», aseguró.

Respecto a la alineación que utilizará tanto en el encuentro frente a los madrileños como hasta final de temporada, Carrión adelantó que los menos habituales pueden ganar protagonismo. «Cuando llega el partido intentamos elegir al once que nos acerque más a ganar, pero hay gente que ha tenido menos minutos que puede tener relevancia de ahora al final porque su motivación es importante», explicó.

El entrenador tiene claro cuales son las claves del buen ambiente generado en el vestuario y de su relación con todos los jugadores. «Una de las claves del buen año que hemos hecho ha sido que la gente que no ha jugado se ha sentido importante y cuando le ha tocado jugar ha estado bien. Suelo prestar más atención a los que no juegan porque son las personas que peor lo pasan», desveló.

Por último, el jefe del banquillo albinegro habló sobre su continuidad en el proyecto cartagenero, pero no adelantó la dirección de las negociaciones. «No hemos avanzado mucho más. Pronto volveremos a hablar y sabréis la decisión. Yo no hablo entre líneas. Hablo lo que pasa. Si no quisiera o no pudiera hablar lo diría, pero no hay nada entre líneas ni mensajes subliminales», concluyó Luis Carrión.