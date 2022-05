FC Cartagena y Leganés, dos equipos fuera de sitio por presupuesto

En una liga tan competida e igualada como la Segunda División española, el presupuesto de los clubes no siempre se corresponde con su rendimiento. Por lo general, la capacidad de un equipo aumenta cuanto más dinero invierte en su plantilla, no obstante, en LaLiga Smartbank hay numerosos ejemplos de lo contrario esta temporada: clubes con escaso presupuesto luchando por grandes objetivos y gigantes que no han encontrado su lugar. Buen ejemplo de esta paradoja lo pueden dar el FC Cartagena y el Leganés, que miden este fin de semana su distante capacidad económica y su diferente realidad futbolística.

En LaLiga Smartbank conviven entidades con situaciones muy alejadas entre sí a consecuencia de ser la división frontera del fútbol profesional. Por eso, los modestos clubes que consiguen -a veces por primera vez en su historia- la hazaña de colarse en la división de plata, se encuentran con gigantes que descienden tras perder la batalla en Primera. Estos choques de realidad se ven mejor reflejados en la tabla de presupuestos. Desde los 30 millones del Eibar a los 4,7 del Amorebieta.

Después de la última actualización del límite de coste de las plantillas deportivas -LCDP- realizada por LaLiga en invierno, el FC Cartagena vio reducido su límite salarial en 739.000 euros desde los 6,1 millones a poco más de 5,4. Con el tercer límite salarial más bajo de la categoría, el Cartagena ha realizado una sensacional campaña que le ha permitido luchar casi hasta el final por el play off de ascenso.

Gracias al buen hacer de la dirección deportiva, el conjunto albinegro ha podido conformar una plantilla competitiva desde su llegada a LaLiga Smartbank y reforzarla en los sucesivos mercados con fichajes de alto nivel sin pagar por su traspaso. Esta política de fichajes, con salarios mucho más bajos que muchos de sus rivales, ha permitido a los cartageneros cumplir en dos ocasiones el objetivo de la salvación y pelear de tú a tú con los grandes de la competición en una demostración del buen trabajo en los despachos.

En el caso contrario se encuentra el CD Leganés. El conjunto pepinero cuenta con el tercer presupuesto más alto de la competición con 26,4 millones -solo por debajo de Valladolid y Eibar- y, sin embargo, no ha luchado en ningún momento por el objetivo que se le presupone, el ascenso a Primera División. Con fichajes millonarios y una masa salarial que dobla a la del Cartagena, los madrileños se han mantenido todo el año en la zona baja de la tabla -llegando a pisar el descenso en varias ocasiones- hasta su despertar en el último cuarto de liga.

Se dan cita en el Cartagonova el Cartagena -noveno- y el Leganés -decimotercero-, dos equipos fuera de sitio según su presupuesto y con dos formas muy diferentes de trabajar.

Álex Gallar no cierra la puerta de la vuelta al Girona

El extremo albinegro dejó ayer dudas sobre su continuidad en el FC Cartagena después de confirmar en rueda de prensa que no le importaría volver al Girona a pesar de su felicidad en Cartagena. «El cuerpo técnico me parece una maravilla, la ciudad es una maravilla, la afición me ha tratado genial y claro que me gustaría estar aquí, pero si me tengo que quedar en Girona estaría encantado también porque es el club que me firmó. Mi intención es estar en la mejor categoría posible, si es en Primera con el Girona encantado y si no tiene que ser así, ya veremos», afirmó. El futbolista aclaró que su situación contractual es comprometida y aún no conoce su futuro con certeza, sin embargo, expresó de igual forma su buena relación con la directiva. «No he hablado con la directiva, pero tengo una buena relación con todos ellos. Me queda un año en el Girona, ellos parece que van a jugar el play off y a partir de ahí ya se verá. No puedo decir nada porque el contrato es el que tengo, pero aquí he estado muy a gusto y la ciudad y el club me han tratado muy bien», concluyó Álex Gallar en rueda de prensa del Estadio Municipal Cartagonova.