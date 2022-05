Los bombos para el sorteo del play off a Primera RFEF, casi vacíos

Faltan doce días para que se celebre el sorteo de las semifinales del play off de ascenso a Primera RFEF. Será el lunes 16 de mayo, justo unas horas después de que se cierre la jornada 34 de la liga regular, cuando los equipos conozcan cuál será su rival en una primera eliminatoria fase de ascenso que se disputará en varios estadios alicantinos el 21 y 22 de mayo. Pero aunque ya queda nada, los bombos en los que aparecerán los clubes que optarán a dar el salto de categoría siguen prácticamente vacíos. Y es que, a falta de dos jornadas ligueras, solo cuatro equipos tienen asegurada su presencia en esa ronda final.

Con los cinco grupos de Segunda RFEF echando humo, ahora mismo solo está claro que en esos bombos estarán el Mérida, el Cacereño, el Navalcarnero y el Peña Deportiva. Hay otros ocho equipos que también tienen asegurada su presencia, pero que optan a un premio mayor, que no es otro que el del ascenso directo.

En esa lucha por el ‘gordo’ están en el Grupo I el Pontevedra (63 puntos) y el Adarve (61); en el Grupo II, el Sestao River (64) se resiste a rendirse ante un Osasuna B que va lanzado (68); en el Grupo III, un Numancia (59) imparable en esta segunda vuelta quiere poner la guinda y no dar opciones al Espanyol B (57) y en el Grupo V, todo parece indicar que Intercity (65) y La Nucía (63) se lo jugarán todo en su duelo directo de la última jornada.

Al Real Murcia le falta un punto

Solo un campeón se ha decidido a falta de dos jornadas. El Córdoba, que se coronó en el Grupo IV el 16 de abril, es el único equipo que ya ha celebrado su ascenso a Primera RFEF.

Pero no solo falta por conocer a cuatro de los cinco campeones cuando solo restan dos jornadas, los billetes para el play off también se están haciendo de rogar. Con seis puntos en juego, estar en la fase de ascenso que se disputará en Alicante va a tener un precio muy alto.

Veinte equipos serán los que entren en el bombo el lunes 16 de mayo, y de esos veinte equipos ahora mismo solo se conoce el nombre de cuatro. El Cacereño y el Mérida, ambos de un Grupo IV que lleva ventaja sobre el resto; el Navalcarnero (I) y el Peña Deportiva (III) ya saben que estarán en Alicante, por lo que están solo pendientes de su posición final.

Real Murcia, Hércules y Mar Menor, a clasificarse este domingo

A ellos quiere unirse este mismo domingo el Real Murcia. Los granas, que visitan a las 12.00 el campo del Mancha Real, solo necesitan un punto para celebrar por fin que lucharán por el ascenso. Con 55 puntos, son terceros en el Grupo V, donde el Hércules (54) también puede cerrar su clasificación esta penúltima jornada. Más difícil lo tendrá el Mar Menor (51), que tiene que ganar y esperar a que el Eldense (50) pinche en Marchamalo.

Un premio mayor se disputan el Intercity y La Nucía. Ambos tienen asegurada su presencia en el play off, pero de momento luchan por el ascenso directo. Los de Siviero son líderes con 65 puntos, mientras que los de César Ferrando, con 63, andan al acecho. El destino ha querido que ambos se enfrenten en una última jornada que puede ser de infarto.

8 clubes luchan por sus campeonatos

Bergantiños y Palencia, a seguir los pasos del Navalcarnero

La igualdad del Grupo V se repite en el resto de grupos de esta Segunda RFEF. En el I, con Pontevedra y Navalcarnero jugándose el campeonato, solo el Navalcarnero ya piensa en el play off de Alicante. Los madrileños tienen asegurado el tercer puesto. La batalla estará en acceder como cuarto y quinto. Ahora mismo el Bergantiños y el Palencia, ambos con 48 puntos, tienen ventaja, pero no pueden despistarse ante la presión del Coruxo (46) y del Compostela (44).

Cinco equipos en apenas cuatro puntos luchan por tres puestos

En el Grupo II todo está muy abierto. Quitando al Osasuna B (68) que, con un colchón de cuatro puntos, parece destinado a cantar el alirón; y al Sestao River (64), que tiene asegurado el segundo puesto pero no quiere dejar de mirar al liderato, la batalla por las otras tres plazas de play off será más que intensa, y es que hay cinco clubes en apenas cuatro puntos. En la tercera plaza aparece la Real Sociedad C con 53 puntos, luego con 50 están el Arenas de Gexto y el Racing Rioja. El Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, aparece sexto también con 50 y en la séptima plaza está el Gernika con 49.

Peña Deportiva, clasificado; Teruel e Ibiza, con deberes por hacer

Mientras Numancia y Espanyol B se disputan el primer puesto, el Peña Deportiva ya sabe que estará en el play off. El Teruel (50) es cuarto. El Ibiza (47) apenas tiene margen ante el Formentera (47), el Ebro (46) y el Lleida (46).

Solo dos plazas por decidir en un grupo con el único ascendido

Solo quedan dos plazas por decidir en el Grupo IV, pero eso no resta emoción a la cosa. Con el Córdoba ascendido desde mediados de abril y el Cacereño y Mérida a falta de confirmar si acuden al play off segundo o tercero, el Ceuta (51) está cuarto con un colchón de cuatro puntos. El lío aparece en la lucha por el quinto puesto. El Coria (47) tendrá que apretar los dientes si quiere estar en Alicante, y es que el Montijo (47), el Xerez (47), el Villanovense (46), el San Roque (46) y el Vélez (46) aparecen en la misma lucha.