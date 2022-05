El extremo del FC Cartagena Álex Gallar ha comparecido en rueda de prensa a tres días de enfrentarse al Leganés en el Cartagonova para expresar sus sensaciones tras la vuelta al equipo y de cara a el partido contra el equipo madrileño. El futbolista ha reconocido que, pese a haber quedado ya sin objetivo deportivo, el equipo seguirá tomándose los encuentros con la máxima profesionalidad e ilusión por ganar. "Lo afrontamos con profesionalidad. Sabemos que la opción por la que luchábamos ha desaparecido, pero seguimos teniendo ilusión. Cada uno tiene su situación personal, pero nos debemos a un escudo y todavía queda un mes bonito por delante y estoy seguro de que si hacemos las cosas bien la gente nos lo agradecerá", ha afirmado.

Sobre el próximo rival de los albinegros, Gallar confía en mostrar el buen nivel demostrado durante todo el año en casa y ser superior a los pepineros. "El Leganés me parece un buen rival. En casa hemos pasado por encima de muchos rivales y contra ellos esperamos ser dominadores, tener el balón, hacerlo bien y llevarnos los tres puntos", ha asegurado.

Con respecto a su situación con las lesiones, el jugador ha asimilado esta temporada con la anterior y ha reconocido que tiene un sentimiento de frustración. "Ha sido parecido a lo del año pasado con una primera lesión y una segunda por intentar volver para ayudar al equipo. Es frustrante porque había mejorado a nivel futbolístico y la propuesta del equipo era mejor. Ahora vuelvo con el objetivo descartado, pero con ilusión de hacerlo bien porque creo que me lo merezco después de tanto tiempo", ha manifestado.

La continuidad del extremo en el FC Cartagena en su último año de contrato en el Girona no está asegurada y el futbolista no se cierra ninguna puerta de cara a la siguiente temporada con la posibilidad de jugar en Primera -con el Girona- o continuar en Cartagena. "El cuerpo técnico me parece una maravilla, la ciudad es una maravilla, la afición me ha tratado genial y claro que me gustaría estar aquí, pero si me tengo que quedar en Girona estaría encantado también porque es el club que me firmó. Mi intención es estar en la mejor categoría posible, si es en Primera con el Girona encantado y si no tiene que ser así, ya veremos", ha concluido Álex Gallar.