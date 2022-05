El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha convocado hoy a UCAM Murcia CB y ElPozo Murcia para negociar las ayudas económicas del Ayuntamiento a ambos clubes cuando está a punto de concluir la temporada deportiva de ambos. Como ya informó este diario, un desencuentro político entre los dos grupos, PSOE y Ciudadanos, que están ahora mismo al frente del Consistorio, ha provocado el retraso. Ambas entidades deportivas andaban con la mosca detrás de la oreja y hoy conocerán de primera mano las intenciones de la primera autoridad municipal.

La intención es convertir las subvenciones que perciben cada temporada los clubes en contratos de patrocinio con el fin de poder exigir una serie de contraprestaciones. Pero el acuerdo, según el concejal de Deportes, Pedro García Rex, se ha ido demorando por la falta de acuerdo entre los socios de gobierno municipal.

Dos de los grupos en la oposición, PP y Vox, han señalado a García Rex como máximo responsable de la situación. En ese sentido, Felipe Coello, concejal del Partido Popular, recuerda que el cambio de subvenciones a contratos de patrocinio tiene su origen en una moción presentada por Vox «a final de 2019». De hecho, señala a García Rex como el culpable de que aún no se haya llevado a cabo. «Pedro García Rex es el único responsable de que no se hayan conseguido los patrocinios por su falta de interés. El acuerdo estaba encima de la mesa desde 2020, en reunión de la comisión que se hizo para eso. Y si él en vez de meterse en mociones de censura hubiese dado la parte que le correspondía desde Turismo, esto ya se hubiese dado en 2021 y, además, no hubiese desaparecido el Real Murcia de LEB Oro de baloncesto», manifestó. «Este asunto nunca ha sido prioritario ni para unos, Ciudadanos, ni para otros, PSOE», añadió.

Desde el grupo municipal Vox, recuerdan que «fue una de las primeras mociones aprobadas por todos los grupos para corregir una anomalía que solo se daba aquí. Solo pasa en Murcia. Se aprobó de manera unánime y se constituyó una comisión para ver qué considerábamos deporte de élite y también hablamos de deportistas individuales. Nunca hablamos de quipos, sino de ligas. Ahí se quedo porque después vino la moción de censura, se dijo a todo que sí y aún estamos así», expresan, añadiendo que este asunto viene a demostrar que «el equipo de gobierno no funciona, es evidente, porque cualquier gestión carece de ningún tipo de profesionalidad». Consideran desde Vox que «más allá de la cuantía, lo que veo son oportunidades perdidas de que la palabra Murcia sea llevada por toda España. Se están desaprovechando recursos del Ayuntamiento; no es serio en la séptima ciudad de España», concluyen.