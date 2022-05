El Real Murcia cierra de nuevo su defensa

La solidez defensiva de este Real Murcia ha sido uno de sus puntos positivos durante toda la temporada en el grupo V de la Segunda RFEF. El conjunto grana, a falta de dos jornadas para que concluya el calendario en la cuarta categoría, continúa siendo uno de los equipos que menos goles encajan en el campeonato y lo volvió a demostrar el pasado domingo en el duelo regional frente al Águilas FC, donde la genialidad de Zeidane Inoussa permitió lograr la victoria por la mínima (1-0). Sin embargo, en las últimas fechas, a los de Mario Simón les estaba costando dejar su portería a cero y el pasado fin de semana lo consiguió por primera vez después de seis jornadas.

La zaga grana volvió a recuperar la seguridad de todo el grueso del campeonato y recupera de nuevo sensaciones positivas en este aspecto a las puertas de afrontar el play off de ascenso a Primera RFEF, algo que se antojará diferencial si el Real Murcia es capaz de mantener sus buenos números atrás en las eliminatorias. No obstante, los murcianistas todavía deben conseguir al menos un punto de los últimos seis que hay en juego para sellar matemáticamente su billete hacia el play off por el ascenso.

El duelo frente al Águilas fue el primero en casi dos meses que el Real Murcia no recibió un solo gol. Su última victoria por 1-0 fue el pasado 13 de marzo frente al Atlético Levante y, desde entonces, por unos u otros motivos siempre ha terminado encajando hasta hace apenas unos días. Aunque, sigue siendo el tercer equipo del grupo V que menos tantos recibe con 25 tantos.

Tan solo superado por el Intercity (15) y La Nucía (17), los dos primeros clasificados. Desde entonces, los granas recibieron goles en El Ejido (1-0), frente a La Nucía (1-2), en su duelo frente al Eldense (1-3), en el empate ante el Hércules (1-1), en casa frente al CS Puertollano (3-1) y en su último partido como visitante ante el Melilla (2-2), donde dos fallos atrás privó de la victoria a los de Mario Simón tras una gran salida al partido en la que llegó a liderar el marcador por 2-0 en los primeros minutos.

Mantener esta buena dinámica en defensa junto al buen momento en ataque, será el objetivo de los granas en estos dos últimos partidos que no tendrán nada de relax, ya que primero deben certificar su presencia en la lucha por el salto de categoría y después deben conservar la tercera posición para tener ventaja en caso de empate ante un rival con peor clasificación en su respectivo grupo.

Así pues, los duelos de este domingo (12.00 horas) ante el Mancha Real y el Toledo serán vitales para que el Real Murcia encare las eliminatorias en el mejor estado de forma posible y terminar de cerrar la temporada en el tercer escalón después de permanecer durante el grueso de la temporada entre los primeros puestos del grupo V de la Segunda RFEF este curso.

El cuadro murciano regresa hoy al trabajo sobre césped artificial para medirse al Mancha Real

Después de varias semanas en las que el Real Murcia estaba trabajando asiduamente sobre césped natural, tanto en las instalaciones de Pinatar Arena como en la Nueva Condomina, el conjunto murcianista regresará hoy al trabajo y lo hará sobre césped artificial al establecer su plan semanal de trabajo en las instalaciones del Municipal El Limonar de Santomera. La principal razón es que esa será la superficie en la que se medirá este domingo (12.00 horas) al Mancha Real en el Polideportivo de La Juventud, por lo que la plantilla que dirige Mario Simón se deberá adaptar de nuevo a estas condiciones para afrontar un partido en el que tratará de cerrar matemáticamente su presencia en el play off de ascenso a Primera RFEF (le bastaría con conseguir un solo punto) y a su vez también buscará conservar la tercera plaza del grupo V de Segunda RFEF de cara al sorteo de las eliminatorias.