Restan dos jornadas para que finalice el calendario en el grupo V de la Segunda RFEF y para el Real Murcia no hay tiempo para descanso. El conjunto grana tiene la oportunidad de certificar su billete al play off de ascenso a Primera RFEF, ya que tan solo le bastaría con un empate el domingo ante el Mancha Real (12.00 horas), pero sobre todo los granas buscarán la victoria para conservar esa tercer puesto de su grupo que se antoja clave a la hora de afrontar el sorteo de las eliminatorias por el salto de categoría. "Son tres puntos muy importantes, el equipo hizo un buen trabajo y estoy seguro de que nos van a venir bien para afrontar el tramo final de temporada", ha explicado Pablo Ganet, centrocampista grana, y ha añadido que se trata de "un partido clave, quizás el más importante de la temporada, por que ellos se están jugando el no descender y nosotros el estar en play off".

#Declaraciones | 📝 @PabloGanet: << Es un partido clave, quizás sea el más importante de la temporada; ellos se están jugando el no descender y nosotros el estar en playoff >>.#ManchaRealRealMurcia pic.twitter.com/TQy4GiL1dZ — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 4 de mayo de 2022 El conjunto grana ha regresado al trabajo y se ejercitará durante toda esta semana en las instalaciones de El Limonar, en Santomera, debido a que el partido se disputará sobre césped artificial en el Polideportivo de La Juventud, una superficie en la que el Real Murcia no ha podido vencer a domicilio este curso. "Sabemos de la dificultad del partido al ser en un campo de césped artificial, para ello vamos a trabajar toda la semana en esta superficie para llegar en las mejores condiciones posibles", ha explicado Pablo Ganet, quien hace dos jornadas abrió el marcador en el empate frente al Melilla.