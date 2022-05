El Murcia inicia su defensa por el tercer puesto

La genialidad de Zeidane Inoussa para darle el triunfo al Real Murcia frente al Águilas FC el pasado domingo ha evitado un sufrimiento innecesario en las últimas dos jornadas. Al conjunto grana tan solo le basta conseguir un punto de los seis que quedan en juego para sellar su pasaporte al play off de ascenso a Primera RFEF, sin embargo, de alguna u otra forma, las eliminatorias ya han empezado para los de Mario Simón. Y es que, el equipo murciano deberá defender la tercera posición del grupo V en estos dos partidos para contar con las ventajas que otorga finalizar el curso en lo más alto posible en la tabla.

Con el segundo puesto fuera de su alcance, al tener a La Nucía a ocho puntos de distancia, al Real Murcia solo le queda defender la tercera plaza que actualmente tiene en su poder. Los de Mario Simón cuentan con 55 puntos en sus casillero, uno más que el Hércules y a cuatro de diferencia del Mar Menor, actual quinto clasificado y que cierra las plazas que dan acceso al play off, por lo que dependen de sí mismos de conseguir este puesto de privilegio si vencen el domingo (12.00 horas) al Mancha Real y en la última jornada al Toledo en la Nueva Condomina. Finalizar en esta posición permitiría al Real Murcia, en caso de enfrentarse a un rival con peor clasificación en las dos eliminatorias, poder pasar de ronda (o lograr el ascenso) en caso de que se mantenga el empate en una hipotética prórroga en la fase de ascenso que se disputará en Alicante. Es decir, todo lo que no sea perder, podría servirle al Real Murcia para lograr el ascenso a Primera RFEF si se enfrenta a rivales que hayan finalizado el curso en cuarta o quinta posición en sus respectivos grupos. No obstante, si se midiera a otro tercero, sí que se decidiría el vencedor en la tanda de penaltis. Mientras que si se enfrenta a un segundo este privilegio se le podría volver en contra a los granas, al tener que ganar el partido tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga para pasar ante un rival que al que sí le valdría el empate.

La victoria frente al Águilas ha evitado cábalas innecesarias en los últimos 180 minutos de la temporada regular, pero el trabajo no está del todo hecho. Por lo que los granas deberán buscar una victoria frente al Mancha Real. Primero para cerrar matemáticamente su presencia en un play off de ascenso, el primero desde el que disputase en mayo de 2018 frente al Elche, y después para defender su tercera posición ante un Hércules que estará al acecho. Y es que el conjunto alicantino se medirá en estas dos jornadas al Toledo y el Marchamalo, dos equipos que ya han perdido matemáticamente la categoría y la próxima temporada militarán en la Tercera RFEF. El Mancha Real, por su parte, rival de los granas este domingo, todavía mantiene sus posibilidades de permanecer en la Segunda RFEF y todo pasa por lograr un triunfo frente a los granas este domingo en su estadio.

El conjunto grana, pese a las dificultades y contratiempos, ha cerrado el mes de abril con tres victorias y dos empates, lo que le ha llevado a uno de los mejores momentos de la temporada en cuanto a resultados antes de afrontar el sprint final de la temporada. La última derrota la sufrió el pasado 27 de marzo en la Nueva Condomina frente a La Nucía y desde entonces siempre ha conseguido sumar puntos en su casillero. Un hábito que deberá intentar mantener quince días más para ponerle la guinda al tramo final de la temporada al escaparse la lucha de los dos primeros puestos de la clasificación en el grupo V de la Segunda RFEF, ya que La Nucía y el Intercity son los únicos a estas alturas de la campaña con opciones de lograr el ascenso directo que otorga el primer puesto.

El Mar Menor, también en la lucha

Por su parte, el Mar Menor, otro equipo que podría superar a los de Mario Simón junto al Hércules si no hacen los deberes, se medirá esta jornada al Atlético Levante, que también se encuentra inmerso en la lucha por la salvación y que ayer despidió a su técnico, Adrián Esteve para fichar a Chema Sanz, y en la última visitará El Ejido ante un rival que se encuentra más cómodo en la clasificación. El Eldense, su máximo rival por esta plaza en las últimas dos jornadas, se medirá al Marchamalo y el Recreativo Granada.