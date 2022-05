La Segunda RFEF es una realidad

Ya se acaban todos los calificativos para la temporada que está realizando el UCAM Murcia. La pesadilla es ya una realidad. Un ‘megaproyecto’ que se hunde en lo más bajo. Que nunca llegó a arrancar. Que nunca llegó a ilusionar. Un ‘megaproyecto’ que pasa del casi ascenso al fútbol profesional la pasada temporada al infierno de la Segunda RFEF en menos de un año.

Pocos -o nadie- se esperaban el desarrollo de este curso para el UCAM. No había indicios para pensar en ello. Se venía de una temporada ilusionante y se consiguió mantener la base del año pasado, además de incorporar varias piezas de relumbrón. De nada sirvió el esfuerzo del club por retener a sus jugadores más importantes o traer jugadores de cartel. En ningún momento ha habido esa cohesión que les permitiese luchar como un equipo. Esta temporada han sido un grupo de jugadores con mucha calidad que han luchado contra equipos. Y ha terminado de la peor manera posible, con descenso.

La pérdida de categoría aún no es matemática, pero sí virtual. A falta de cuatro partidos, el UCAM Murcia está a nueve de la salvación. Sería una remontada utópica en la que ya ni ellos mismos creen. Tenían la última bala ante el Linares y la desaprovechó. Nada salió bien. En la primera parte, el desacierto fue la diferencia entre los dos conjuntos y, en la segunda, faltaron cosas mucho más graves. Faltó juego, actitud y hambre de querer sacar la situación adelante. Agitó el banquillo Aira con los cinco cambios, pero ni así consiguió reactivar a un equipo a la deriva, sin alma.

mpezó el partido con mucha intensidad. Algunos sabían lo que se jugaban y otros, por lo que pareció, no. Salió con ganas el UCAM Murcia, pero le duró pocos minutos. En torno al minuto diez, el Linares Deportivo ya se había adueñado del partido mediante la posesión.

El Linares fue creciendo con el paso de los minutos y las ocasiones fueron sucediéndose para el equipo visitante. Generó dos ocasiones de peligro, de Carracedo y de Fran Carnicer. Las dos fueron muy claras, pero Pedro López sí que estuvo acertado para evitar el gol. Respondió el UCAM con una muy buena ocasión de Josema, que se quitó a su defensor con un gran recorte y se quedó ante Razak, que el detuvo el disparo.

La ocasión de Josema fue un paréntesis en el dominio del Linares Deportivo. Tenía muy claro el plan de partido Alberto González, técnico del Linares. Sabía que tenía que atacar la banda de Chacartegui y argumentos tenía de sobra para hacerlo, ya que tienen una de las mejores bandas derechas de la competición con Dani Perejón en el lateral y Carracedo en el extremo. No pudo aguantar más el equipo universitario a la tercera embestida de los visitantes. Jon Etxaniz aprovechó un balón largo para hacer el 0-1. Se deshizo con un gran recorte de Farrando y engañó a Pedro López para ponerse por delante en el minuto 25.

Liberto, muy errático

Mejoró el UCAM Murcia tras el gol y tuvo varias llegadas con peligro, pero se encontró con el enemigo en sus propias filas. Liberto Beltrán, que fue el que más peligro generó, se mostró muy errático. Tuvo infinidad de remates. De todos los colores. Pero atinó en ninguno. La más clara fue a pase de Rubén Mesa, pero cuando lo tenía todo para hacer el gol, el balón le pasó por debajo de las piernas. También fue desesperante lo de Rubén Mesa, que tuvo llegadas muy claras, pero no hizo ni un control bien y en prácticamente todas las ocasiones perdió la ventaja.

Segunda parte para olvidar

José Manuel Aira lleva incidiendo en la falta de efectividad que tenía el equipo. Y tiene razón el leonés. El UCAM Murcia tiene muchas carencias, pero quizá la principal sea esta junto a la falta de solidez defensiva. Tuvo llegadas de sobra en la primera mitad, sobre todo tras el gol encajado, pero no las aprovechó. Pero lo de la segunda parte fue otra historia. Porque no es que el UCAM fallara, es que no llegó. Hasta el minuto 88 que Josete remató al larguero de cabeza, el equipo universitario no había llegado a puerta.

Se jugó a lo que quiso el Linares, que quería que pasaran pocas cosas. Y lo consiguió. Le dio la manija del partido al UCAM y se dedicó a que pasaran los minutos de la forma más rápida posible. Para colmo, se encontró con una mano de Chacartegui que significó el penalti de la tranquilidad. Carracedo cogió la pelota e hizo el 0-2.

Los últimos diez minutos fueron de impotencia y sufrimiento. Tuvo alguna llegada más el Linares, pero el que se encontró con el premio fue Charlie Dean en el descuento. No lo celebró, sabiendo que no daba tiempo a intentar la remontada. No lo celebró ni él ni nadie del equipo porque, con casi todo el pescado vendido, no hay nada que celebrar. Una derrota que termina de enterrar por completo al UCAM Murcia.

Aira: «La derrota es un palo gordo que tenemos que asimilar»

José Manuel Aira no ha perdido la positividad y el optimismo con el que llegó al UCAM Murcia. O al menos, es lo que proyecta hacia fuera con sus declaraciones. No quiso dar la batalla por perdida aún el técnico leonés, aunque sabe que vienen momentos difíciles para todo el grupo durante esta semana. «Hay que dejar pasar las horas. Teníamos mucha ilusión en este partido, en lograr la victoria. Este palo hay que madurarlo para poder encontrar los objetivos siguientes», explicaba Aira, que no nombró la palabra descenso en ningún momento.

No se mostró muy satisfecho con el partido colectivo de su equipo y diferenció dos partes en las que el UCAM Murcia mostró una versión muy diferente. «Hay dos partes diferentes para nosotros. Una primera parte en la que iniciamos inferiores al rival, pero que vamos creciendo en el partido y a partir del gol generamos suficientes situaciones para irnos al descanso como mínimo con empate», afirmaba.

Contento con la primera parte, no lo fue tanto en la segunda, pues el equipo se atascó y no fue capaz de generar mucho peligro. «En la segunda parte nos hemos equivocado más en jugar mucho por dentro cuando las buenas situaciones eran por fuera. Ir por debajo en el marcador nos ha generado desconfianza y hemos perdido opciones de generar más», declaraba el técnico.

También lamentó la mala fortuna del penalti de Chacartegui. El esférico se estrelló en su mano, el colegiado lo vio y señaló la pena máxima que significó el 0-2 a falta de diez minutos para el final del partido. «Con el penalti, el partido prácticamente termina».

Los motivos que dio José Manuel Aira sobre la baja de nivel de su equipo en la segunda parte se deben a un planteamiento equivocado a la hora de buscar la portería rival. «En la segunda parte nos ha costado más porque queríamos ir todo el rato por dentro. De hecho, cuando hemos ido por fuera hemos conseguido centros y remates. Parte de nuestra mala lectura en muchas situaciones. En la primera parte lo hemos hecho todo mucho mejor», finalizó el leonés.