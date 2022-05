Terminó la fase regular en los dos grupos de la Preferente Autonómica de la Región de Murcia. Tras treinta jornadas disputadas, dos equipos jugarán la próxima campaña en 3ª RFEF; El Muleño, entrenado por el sevillano Juan Carlos Ramos, y el Alcantarilla, cuyo técnico es Víctor Pagán. Los alcantarilleros vuelven a una categoría nacional 39 años después.

El Muleño ganó en Ceutí con tantos de Pedri, que hizo un doblete, Sergio y Carrillo.

En el grupo I jugarán el play off de ascenso Cieza, Churra, Fortuna y Molina, por este orden. Ciezanos, fortuneros y molinenses ganaron, mientras que el Churra no pasó del empate.

En el grupo II, el Alcantarilla derrotó al Juvenia. Los tantos los marcaron el veterano Palote, Edu y Esquinas. El Águilas y la SFC Minerva ganaron y jugarán play off, al igual que el Mar Menor, al que le tocó descansar. Podría darse el caso que el Águilas ascienda en el campo y luego no lo pueda consumar si desciende el primer equipo.