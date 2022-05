El UCAM Murcia confirmó la catástrofe que lleva tiempo rondando sobre la casa universitaria. Perdió después de cuatro partidos contra el Linares (1-2) y casi con total seguridad, dice adiós a la Primera RFEF. La pesadilla se va a hacer realidad, pues ya casi ni un milagro puede salvar a los universitarios de militar en Segunda RFEF la temporada que viene. Fue mejor el Linares y se hizo con la victoria. Un gol en la primera mitad de Etxaniz y otro de Carracedo en la segunda desde los once metros, dejan a los de Aira casi sin opciones. Recortó Charlie Dean en el 90, pero ya fue demasiado tarde para intentar una remontada.

El UCAM Murcia ya no se podía permitir ni un tropiezo más si quería seguir soñando con la salvación. Ya lo tenía en crudo antes del pitido inicial, pero un tropiezo ante el Linares esfumaría ya cualquier atisbo de esperanza que aún pudiera quedar en las filas universitarias.

Repitió José Manuel Aira el mismo once que contra el Algeciras. Parece haber encontrado ya su once tipo, con la defensa muy definida y con un Farrando que ha pasado del ostracismo a ser titular indiscutible, aunque su rendimiento no es que haya sobresalido por encima del resto.

Empezó el partido con mucha intensidad. Algunos sabían lo que se jugaban y otros, por lo que pareció, no. Salió con ganas el UCAM Murcia, pero le duró pocos minutos. En torno al minuto diez, el Linares Deportivo ya se había adueñado del partido mediante la posesión. Antes, tuvo Liberto un par de tiros con su pierna mala que no encontraron puerta. Iban a ser los primeros de un carrusel de oportunidades que no aprovechó el castellonense, que no anduvo nada fino.

El Linares fue creciendo con el paso de los minutos y las ocasiones fueron sucediéndose para el equipo visitante. Generó dos ocasiones de peligro, de Carracedo y de Fran Carnicer. Las dos fueron muy claras, pero Pedro López sí que estuvo acertado para evitar el gol. Respondió el UCAM con una muy buena ocasión de Josema, que se quitó a su defensor con un gran recorte y se quedó ante Razak, que el detuvo el disparo.

La ocasión de Josema fue un paréntesis en el dominio del Linares Deportivo. Tenía muy claro el plan de partido Alberto González, técnico del Linares. Sabía que tenía que atacar la banda de Chacartegui y argumentos tenía de sobra para hacerlo, ya que tienen una de las mejores bandas derechas de la competición con Dani Perejón en el lateral y Carracedo en el extremo. No pudo aguantar más el equipo universitario a la tercera embestida de los visitantes. Jon Etxaniz aprovechó un balón largo para hacer el 0-1. Se deshizo con un gran recorte de Farrando y engañó a Pedro López para ponerse por delante en el minuto 25.

Le tocaba remar a contracorriente, como de costumbre esta temporada, al UCAM Murcia. Y lo cierto es que después del gol visitante, mejoró algo su imagen. Tuvo varias ocasiones Liberto, que estuvo voluntarioso, pero extremadamente fallón. Las tuvo de todos los colores. Con la izquierda, con la derecha, de cabeza, de volea. Pero no atinó en ninguna. Se desesperaba él y todos sus compañeros. También el público.

Otro caso parecido fue el del Rubén Mesa, que tuvo llegadas muy claras, pero no hizo ni un control bien y en prácticamente todas las ocasiones perdió la ventaja.

Una segunda mitad en ‘stand by’

José Manuel Aira lleva incidiendo desde su llegada en la falta de efectividad que tenía el equipo. Y tiene razón el leonés. El UCAM Murcia tiene muchas carencias, pero quizá la principal sea esta junto a la falta de solidez defensiva. Tuvo llegadas de sobra en la primera mitad, sobre todo tras el gol encajado, pero no las aprovechó. Esas ocasiones se esfumaron tras el descanso, pues el equipo universitario no llegó a la portería de Razak en todo el segundo tiempo.

En la segunda mitad se jugó a lo que quiso el Linares. El plan de Alberto González era claro: que pasara lo mínimo posible. Y así sucedió. Dio un paso atrás y dejó el peso del partido al UCAM Murcia, que fue incapaz de hilar una jugada que rompiera el entramado defensivo de los visitantes. Un despropósito que un equipo que se encontraba seguramente con la última oportunidad para evitar el descenso no se vuelque en el área rival. Lo intentó Aira, agotando todos los cambios con mucha antelación. Metió a Xemi, Alberto y Garrido, pero ni así. No llegó el UCAM y así no se puede hacer gol. No revolucionaron nada los cambios y la reacción fue nula.

En la segunda mitad no faltó acierto como en la primera. Lo que faltó fue juego y ganas. Sin esos dos ingredientes en el fútbol modesto no se le puede ganar a nadie.

Para colmo, el Linares Deportivo se encontró en la recta final del encuentro con una mano de Chacartegui dentro del área que el árbitro vio y señaló. Caracedo dio la puntilla al UCAM Murcia en el 82. Los más de 200 espectadores del Linares que habían viajado a La Condomina lo celebraron con entusiasmo, mientas que los 1.000 del UCAM siguieron en su línea, callados ante la falta de alegrías de toda la temporada.

Los diez minutos finales fueron de sufrimiento e impotencia. Recortó Charlie Dean en el 90, con un taconazo, pero ya iba a ser demasiado tarde, pues no valió para absolutamente nada. Mala imagen del equipo universitario, que vuelve a perder tras cuatro jornadas sin hacerlo, certifica virtuosamente su descenso y casi matemáticamente también.