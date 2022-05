Real Murcia y Águilas, con el cuchillo entre los dientes

Con la liga en el Grupo V llegando a su fin, las urgencias se hacen más evidentes, como ocurrirá esta tarde en el césped de Nueva Condomina. Aunque con objetivos diferentes, Real Murcia y Águilas afrontan esta jornada 32 con las mismas necesidades para puntuar. Y es que mientras que los granas se quieren aferrar al tercer puesto de la clasificación, los costeros están obligados a ganar para no dar un paso atrás y volver a caer a la zona de descenso.

23 años después un equipo de Águilas visitará el campo del Real Murcia, y lo hará con varios centenares de aficionados en las gradas. El último choque entre ambos con los granas como locales fue el 25 de abril de 1999. El Águilas CF ganaba por 1-2 con goles de Frigola para los costeros y de Reginaldo para los granas.

Llegan ambos equipos a este duelo en un buen momento. Los granas, tras evitar un terremoto con su victoria en Elda, han rectificado su trayectoria, sumando en las últimas diez jornadas 14 puntos. En ese mismo tramo de la competición, el Águilas, que llegó a estar casi hundido en la tabla antes del fichaje de Stankovic, ha llegado a conseguir 16 puntos, siendo el cuarto que más suma.

En esa racha ascendente, tanto Real Murcia como Águilas se verán las caras en Nueva Condomina, y ambos saben que ya no hay mucho más margen de error. Llegan de empatar los granas en Melilla y los costeros en casa frente al Hércules. Y esa igualada contra los alicantinos debe servir de aviso a los de Mario Simón, porque los de Stankovic han demostrado que no se arrugan ante los equipos del play off. Al punto de la pasada semana hay que añadirla victoria a domicilio frente al Eldense y el triunfo en El Rubial en el duelo contra La Nucía. También ganaron allá por febrero al Mar Menor.

Sobreavisado está el Real Murcia, que ya la semana pasada pinchaba en Melilla tras dejar escapar un 0-2 a favor. Con solo un punto sobre el Hércules, tercer clasificado, no pueden permitirse los murcianistas otro tropiezo. Y es que acabar terceros trae ventajas importantes en las eliminatorias de la fase de ascenso que se jugarán en Alicante.

Tras cuatro jornadas sin perder -dos victorias y un empate-, el Real Murcia quiere repetir ante un Águilas al que ya venció en la primera vuelta en El Rubial. Andrés Carrasco y Ganet ponían los goles granas en un choque en el que los costeros acortaron distancias al final con un tanto de Uche.

Para este encuentro, Mario Simón solo tendrá la baja del central Héctor Martínez. Lo normal es que el técnico murcianista vuelva a apostar por el mismo once de las últimas semanas, con Javi Saura en el centro del campo junto a Ganet y Julio Gracia, y con Zeidane apoyando a Andrés Carrasco en ataque. La duda está en el extremo derecho, donde Jara podría ser sustituido por Pablo Haro.

Tampoco tiene bajas para este duelo el Águilas. Los costeros llegan a Nueva Condomina en una gran racha. Solo han perdido un partido de los últimos nueve. Y en las últimas cinco semanas, han logrado hasta tres victorias. Esa buena dinámica les permitió el pasado domingo abandonar la zona de descenso después de muchos meses.

Stankovic sabe que ganar en Nueva Condomina sería dar un paso casi definitivo hacia una salvación que parecía imposible cuando se hizo cargo del equipo. Uno de los protagonistas del duelo en Nueva Condomina será Rafa Chumbi, quien se reencontrará con la que fuese su afición antes de forzar su salida para irse al Marbella «por dinero». El delantero, que lleva siete goles, vive un buen momento, y es que ha sumado cuatro de esos tantos en los últimos siete partidos.

La principal novedad es que Stankovic ha incluido en la convocatoria a Cristo García.