El murciano Máximo Martínez Quiles, de solo 14 años de edad, se ha hecho con la victoria en la cuarta cita de la temporada de la Red Bull Rookies Cup, disputada en el circuito de Jerez. Ya en la tercera carrera del campeonato rozó el podio al concluir cuarto, pero hoy ha dado un paso más para hacerse con el triunfo. En un final de foto finish, se ha impuesto al italiano Luca Lunetta después de ganar nueve puestos en las dos últimas vueltas.

“Estaba detrás del grupo porque no me sentía bien con la moto, las sensaciones de la moto y los frenos, me sentía muy mal. Luego en las dos últimas vueltas no sé qué pasó, me volví loco y adelanté en una vuelta a 9 de ellos”, ha explicado el murciano sobre su triunfo en una categoría donde fue campeón hace dos años Pedro Acosta.

“El tablero oficial de vueltas estaba mal y cuando todos pensábamos que era la última vuelta, no había bandera y aún faltaba una. Estaba un poco confundido, pero luego seguí adelante”, explicó Martínez Quiles, quien añadió que “por eso había atacado tan fuerte, porque pensé que era la última vuelta. Fui de nuevo y aún podía ganar. Veremos si podemos obtener más de esto”, concluyó.

De esta forma, Martínez Quiles se instala en la cuarta posición de la clasificación general del campeonato.