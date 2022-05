El Mar Menor confirma su recuperación para agarrarse a los puestos de play off

No fue el partido más brillante, ni el más vistoso, pero el Mar Menor sumó un nuevo y trabajado triunfo este sábado ante el Atlético Pulpileño. Los costeros repitieron su mantra habitual de toda la temporada: solidez defensiva y puntería en ataque. El equipo de Javi Motos brilló atrás, con Javi Ramírez y Cifu completando un encuentro excelso, pero se mostró muy discreto en ataque. Algunos detalles de Loren Burón y el balón parado fueron suficientes para desequilibrar la balanza ante un insistente Pulpileño.

Solo se habían jugado cinco minutos cuando el Tiburón de Puente Genil conectaba un inteligente remate en el área pescando un envío desde la línea divisoria. El cordobés anotaba así su tercer gol de la temporada. Acto seguido, el conjunto almeriense, amo y señor del cuero, se chocaba una y otra vez con el muro costero. Andrés García tuvo el empate en el minuto 19 pero su libre directo no llegó a encontrar la escuadra de la portería defendida por Ackermann.

En el segundo periodo el dominio local se acrecentó más todavía. Los de Loreto, que no han visto puerta en los últimos cinco partidos, estrellaban dos lanzamientos en el travesaño. Por contra, el Marme apenas aparecía en ataque y seguía sufriendo cada vez más en campo propio. Era el balón parado el que volvería a salvar a los sanjaviereños. Javi Ramírez provocó la mano de Mati dentro del área al rematar un centro de Molinero peinado por Fran Moreno. El capitán asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros, como ya hiciera ante el Recreativo Granada.

El segundo tanto fue un jarro de agua fría para los locales, quienes intentaron la machada sin fortuna y se complican aún más la salvación. Desde la llegada de Loreto al banquillo han cosechado tres derrotas consecutivas, recibiendo nueve goles y no habiendo anotado ninguno.

Con esta victoria, el Mar Menor suma 51 puntos -misma puntuación que el Hércules- y aventaja en cuatro al Eldense a falta de que los de José Juan Romero jueguen contra el ya descendido Toledo. El equipo costero recibirá el próximo domingo, penúltima jornada de liga, en el Pitín a un Atlético Levante inmerso en la lucha por la permanencia.