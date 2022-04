El FC Cartagena planta cara al play off

Sobre el papel, el nivel del FC Cartagena de cara a la presente temporada estaba muy lejos de los equipos punteros de la competición. La reciente experiencia de la salvación ‘in extremis’ y el rendimiento mostrado en un complicado inicio de campaña colocaron a los albinegros en una posición débil en el imaginario general. Sin embargo, el trabajo de Luis Carrión y sus hombres conforme fueron avanzando las jornadas comenzó a traer sus frutos y a sorprender a toda la Segunda División hasta el punto de ir ganando puestos en la clasificación y el respeto de los demás equipos de LaLiga Smartbank. Con la competición llegando a su fin, el Cartagena ha demostrado tener lo necesario para plantar cara al play off.

Pronto comenzó a esclarecerse la promoción de ascenso de Segunda División. Los equipos ‘obligados’ a luchar por volver a Primera se perfilaron como candidatos desde el inicio y dejaron poco espacio para nuevos invitados. Almería, Eibar, Valladolid y Tenerife ocuparon su lugar desde la decimotercera jornada para no abandonarlo y dejaron que los demás aspirantes se pelearan por dos sitios muy cotizados. Por el momento, esos dos puestos de privilegio los ocupan Girona y Oviedo para terminar de conformar un play off al que los albinegros no le tienen ningún miedo.

Ante los seis primeros clasificados o el ‘big six’ que dirían en Inglaterra, el FC Cartagena ha mostrado las dos caras que lo caracterizan. El Eibar, primer clasificado, aprovechó la fragilidad defensiva de un Cartagena aún en proceso de adaptación en la decimosegunda jornada para asestarle dos golpes en un vendaval ofensivo inicial que fue suficiente para llevarse el triunfo del primer asalto por 2 a 1. En la segunda vuelta, los de Carrión se vengaron del líder con una goleada de época -4 a 1- y probaron su nivel ante la atónita mirada de la Segunda.

De idéntica manera sucedió con el Girona. El partido de ida, en Montilivi, plasmó la inferioridad cartagenera en todo momento junto con su escasez ofensiva. No obstante, en el partido del Cartagonova, los locales volvieron a transformarse en un rodillo intratable y arroyaron a los catalanes con un 3 a 0 sin paliativos.

El Almería corrió la misma suerte que los azulgranas y los rojiblancos. El equipo andaluz ganó a los cartageneros en la primera jornada mostrándose muy superior con el 1 a 3 final en el Cartagonova, pero sufrió la faceta más competitiva de los albinegros en el Estadio de los Juegos Mediterráneos donde perdieron por 0 a 1.

El Real Valladolid también conoció las dos caras de los cartageneros. El encuentro de ida, en el José Zorrilla, no dejó lugar a dudas con la clara victoria pucelana por 2 a 0 sin atisbo de oposición por parte de los cartageneros. La vuelta volvió a ser muy diferente y, aunque los blanquivioletas se llevaron de nuevo la victoria, se toparon con un combatiente Cartagena que igualó hasta en dos ocasiones la contienda y peleó hasta el último minuto con uno de los gigantes de la liga.

El Real Oviedo, como el Valladolid, también ha ganado los dos encuentros frente a los cartageneristas, pero, de igual forma, sufrió más en Cartagena. Por último, el Tenerife es el único de los seis que solo ha tenido un enfrentamiento con el Cartagena. Encuentro que terminó en empate y que volvió a demostrar la capacidad albinegra contra los de arriba.

Son en total diez puntos los que ha logrado el FC Cartagena contra los seis mejores equipos de la liga. Un bagage importante para un equipo al que todo el mundo colocaba muy lejos de la promoción.

Luis Carrión: «Lo primero que haré será escuchar al Cartagena»

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ofreció en rueda de prensa sus sensaciones de cara al encuentro contra la Ponferradina. «Después de la victoria la semana pasada hemos analizado las cosas que hicimos bien para ganar y las cosas que hicimos mal. Hemos trabajado muy bien y estamos deseando que llegue el partido ante la Ponferradina», afirmó.

Sobre la recuperación de sus jugadores lesionados, el técnico se mostró contento por disponer nuevamente de todos los futbolistas de la primera plantilla, incluido Antonio Luna, ya recuperado de su rotura en el gemelo.. «Tenemos a los 23 jugadores de la primera plantilla disponibles después de mucho tiempo y estamos contentos por ello», aseguró.

El catalán cree que el encuentro en El Toralín es una de las últimas oportunidades para seguir peleando por el play off, por lo que no quiere fallar. «Es un partido para intentar pelear hasta el final y queremos conseguir los tres puntos para que al menos, si no llegamos, que no sea por nuestra culpa», manifestó.

Sobre su continuidad en el club albinegro, Carrión explicó que su prioridad es el Cartagena. «Entiendo que tenemos que hablar de todo un poco y yo lo primero que haré será escuchar al Cartagena porque valoro lo que hicieron un año y medio que fue confiar en mí. No tengo prisa, el año pasado lo hicimos todo al final en media hora. No es cuestión de esperar algo mejor ni de dinero, sino de hablar cosas necesarias», aseveró.

Su renovación en el banquillo albinegro acarrea beneficios para el equipo, como su buena relación con los jugadores, lo que, según él, puede favorecer de igual forma la continuidad de algunos futbolistas que se terminan contrato. «Hemos generado una buena química en el vestuario. Hemos sido respetuosos entre nosotros y eso siempre ayuda. Cuando sabes lo que te puede dar un jugador es mejor que lo que te puede dar uno de fuera y a ellos les pasa lo mismo conmigo», concluyó Luis Carrión.