Las ayudas municipales al UCAM y ElPozo, en la ‘nevera’ por un desencuentro político

La temporada deportiva está a punto de concluir para los dos clubes profesionales de la ciudad de Murcia, UCAM Murcia CB y ElPozo, que andan con la mosca detrás de la oreja al desconocer aún qué cantidades recibirán del ayuntamiento de Murcia en concepto de ayuda. Hasta el momento, el consistorio, con el PP en el gobierno, daba 200.000 euros al club de baloncesto y 150.000 al de fútbol sala por el modelo de subvenciones, una fórmula que ha intentado cambiar sin éxito el actual concejal de Deportes, Pedro García Rex, de Ciudadanos, por la oposición de su socio en el gobierno, el PSOE.

El desencuentro político en la Glorieta, en definitiva, lo están pagando los dos clubes, que tienen sus presupuestos ‘cojos’ por culpa de esta situación. «Desde el primer momento he defendido el cambio del modelo de subvención a patrocinio. Aunque cuando me reuní con los clubes no se marcaron cantidades económicas, la voluntad era de hacer un esfuerzo económico para incrementar las dadas hasta el momento. Igualmente teníamos que incluir el uso de un pabellón deportivo por su parte», explicó ayer a esta Redacción García Rex, quien también defiende que «a través del patrocinio podemos pedir una serie de contraprestaciones a los clubes que no se puede hacer con las subvenciones, por lo que todos salimos ganando», apostilló.

García Rex también recordó que otro problema es que «el año pasado se dilató la aprobación el presupuesto al antepenúltimo mes. Propuse que se incluyera una partida específica para dotar estos patrocinios. Al final, esta propuesta no la aceptó el otro grupo político en el gobierno porque había que cerrar el presupuesto de la forma más rápida. Este año quiero que salga adelante, que se incluya una partida para patrocinio, pero el presupuesto está sin cerrar y paralizado, y uno de los motivos, aunque no es el único, es éste. He marcado una línea roja porque es un compromiso que hemos adquirido con los clubes. Más allá de que haya que acompasar el cambio de un modelo a otro en el tiempo, he propuesto que en el borrador de presupuestos se incluyan que estas partidas, pero no se ha hecho. La voluntad de este concejal y Ciudadanos es que estos clubes tengan un modelo profesional de financiación, pero hay un socio que tiene otras prioridades», recalcó.

El debate sobre esta cuestión se ha vivido ya en varias ocasiones en el Pleno del Ayuntamiento, concretamente en los meses de febrero y marzo. Y en medio de todo este desencuentro, el alcalde, José Antonio Serrano, se atrevió a decir en febrero, en unas declaraciones a la cadena Ser, que Murcia quería acoger próximamente la Copa del Rey de baloncesto en medio de la euforia por las semifinales alcanzadas en Granada por el UCAM Murcia. Las manifestaciones sorprendieron en muchos sectores porque la ciudad, por la capacidad del Palacio de los Deportes, es prácticamente imposible que pueda acoger en la actualidad un acontecimiento de esa magnitud, evidenciando la primera autoridad municipal un gran desconocimiento de los requisitos.

Desde la Comunidad Autónoma, gobernada por el PP, por su parte, se han puesto al lado de los clubes. «Nos gustaría que el otro estamento público que ayuda a los dos equipos que son el referente municipal, estuvieran a la misma altura que nosotros», decía ayer Fran Sánchez, director general de Deportes, quien recordó que «desde la Comunidad hemos cumplido tanto con ElPozo como con el UCAM y nuestros acuerdos de patrocinio están vigentes y se llevan a cabo partido a partido a través de la dirección general de Deportes y del Instituto de Turismo. Creemos en el proyecto deportivo de ElPozo y el UCAM, pero también creemos que es necesaria la parte del ayuntamiento de Murcia y que no mienta más a los equipos. El compromiso político debe ir más allá y los estamentos públicos somos un apoyo incuestionable. Lo que pido es que se pongan las pilas para atender a nuestros clubes, porque luego nos gusta mucho viajar con ellos. De esta forma conseguiremos que sus proyectos sean más fuertes», concluyó.