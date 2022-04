Aldeguer y Acosta, listos para cruzar la barrera en el Gran Premio de España

Jerez es la Catedral del motociclismo español, el circuito donde todos quieren ganar. Los pilotos de casa, por el gran ambiente que se vive en las gradas, tienen una motivación especial. Dos murcianos que ya saben lo que es ganar en el circuito andaluz llegan este fin de semana al Gran Premio de España con ganas de cruzar esa barrera que hasta el momento se les ha resistido en Moto2 como es subir al podio en un inicio de temporada complicado.

Después de realizar una pretemporada brillante, tanto Fermín Aldeguer como Pedro Acosta tenían sus expectativas puestas en estar con los mejores en el arranque del Mundial. Pero hasta el momento quien más cerca ha estado ha sido el piloto de La Ñora, que logró una pole histórica en el Gran Premio de Argentina, donde se convirtió en el más joven en conseguirlo en la categoría intermedia. Sin embargo, en la sexta vuelta en el circuito de Termas de Río Hondo, quedó fuera de combate por una caída. Dos séptimos puestos, en Indonesia y el pasado domingo en Portimao, donde llegó a luchar por la victoria, han sido sus mejores resultados hasta la fecha. Pero el pupilo de Héctor Faubel ha demostrado ya estar en disposición de dar el salto al podio. Y quiere hacerlo en Jerez, una pista que conoce a la perfección, donde ha logrado varios triunfos durante su carrera. Allí, el pasado 21 de agosto de 2021, conquistó una de ellas que le llevó a proclamarse campeón de Europa de Moto2, el más joven de la historia con solo 16 años de edad, en el FIM CEV Repsol. El piloto del Lightech Speed Up de Luca Boscoscuro ocupa actualmente el decimosexto puesto de la clasificación general con 18 puntos.

Una plaza más arriba, en la decimoquinta y con 20 puntos, encontramos a Pedro Acosta. ‘El Tiburón’, que ganó el año pasado en Moto3 en Jerez y que no pisa un podio desde que se hizo con el título el pasado 7 de noviembre en el Algarve, no ha tenido un inicio de campeonato como él esperaba después de ser el mejor en los test de pretemporada. Duodécimo en Qatar, noveno en Indonesia y séptimo en Argentina han sido sus resultados. En los dos últimos grandes premios se ha quedado en blanco. En Portimao se fue al suelo junto con otros pilotos y no pudo tomar la salida en la segunda parte de la carrera. Y es que el mazarronero, que mañana viernes recibirá el premio del motor Ciudad de Jerez, ha sufrido demasiadas caídas para lo que tenía acostumbrados a todos sus seguidores. Todas ellas han sido sin consecuencias, pero han sido producto de esa necesaria adaptación a la categoría.

«Queremos enmendar la desgracia de la semana pasada en Portimao. Jerez es un circuito que me gusta mucho y en el que he ido bien en el pasado. Para este Gran Premio el objetivo será seguir progresando y dando pasos adelante en nuestra adaptación a la categoría. Además, aquí contaremos con el apoyo de la afición española, y eso siempre es muy emocionante», ha dicho el murciano, que estará muy arropado por su club de fans, como también le ocurrirá a Fermín Aldeguer.

La carrera del domingo, que está programada a 22 vueltas, se disputará a partir de las 12:20 horas.

Pedro Acosta vivió ayer una jornada diferente en Jerez

Lejos de la tensión de las carreras, visitó junto a Remy Gardner, campeón del mundo de Moto2 el pasado año y con quien mantiene una gran relación de amistad, las bodegas González Byass tirando con sus motos de una calesa con dos chicas vestidas con los trajes típicos andaluces. «Salir con Remy siempre es divertido. ¡Logré desconectarme un poco! Estoy tratando de no pensar demasiado en la carrera y simplemente disfrutar», dijo el murciano.

Ana Carrasco, a mejorar

Para Ana Carrasco, la piloto ceheginera de Moto3, también está siendo un inicio de campeonato complicado. Está pagando que casi llegó en el último momento al Team Boé y que pilota una moto a la que le falta rodaje. Su mejor resultado hasta el momento ha sido un decimonoveno puesto en el Gran Premio de Indonesia, y en parrilla, un vigésimo cuarto en la misma cita.

Carrasco se ve capaz de mejorar ostensiblemente todo lo que está haciendo esta temporada, en la que algún problema físico también le ha privado de mejores resultados. Su carrera se disputará a las 11:00.

Máximo Quiles, ante dos oportunidades en la Red Bull Rookies Cup

El joven piloto murciano Máximo Martínez Quiles es uno de los integrantes de la parrilla de la Red Bull Rookies Cup esta temporada. En Portimado, donde debutó esta categoría, el murciano no pudo concluir la primera carrera y logró un brillante séptimo puesto en la segunda. Este fin de semana, sábado y domingo, tendrá dos nuevas citas en Jerez.