El UCAM Murcia consigue una racha insuficiente para el objetivo

Una victoria y tres empates son los números del UCAM Murcia en los últimos cuatro partidos de liga. Unos registros que, en cualquier otra tesitura, no serían ni mucho menos malos para cualquier equipo en una zona tranquila. Pero no se encuentran en esas el cuadro universitario, que se encuentra al borde del descenso y en una situación más que critica. Están a ocho puntos de la salvación con quince en juego. Tienen que ganar prácticamente los cinco partidos que les quedan para tener opciones reales de obtener la permanencia. Y eso, cuando previamente han ganado tan solo ocho en 33 jornadas, se antoja complicado.

El UCAM Murcia ha conseguido por primera vez en la temporada cuatro jornadas consecutivas sin perder. No lo había hecho antes, ni con Ballesta ni con Salmerón. Con los dos técnicos anteriores, se había conseguido encadenar tres partidos, pero no cuatro. Aún así, poco le sirve a Aira, pues sumar de uno en uno no le vale en la situación en la que se encuentra su equipo.

Ha mejorado José Manuel Aira a los universitarios con respecto a los últimos partidos de la etapa Salva Ballesta. No convenció en sus dos primeros partidos, ante Albacete y Real Madrid Castilla, perdiendo claramente los dos, pero después sí que consiguió dar una buena imagen en los cuatro posteriores, pudiendo ganar los cuatro, aunque tan solo con una victoria. Ese triunfo llegó ante el colista, el Real Betis Deportivo, y fue probablemente el encuentro que menos merecían ganar por lo hecho en el terreno de juego y el único que ganaron. En los otros tres empates, ante Cornellà, Nàstic y Algeciras, los murcianos hicieron méritos para conseguir la victoria, pero no lo hicieron. Una cadena de errores individuales y la imposibilidad de ganar el último ante un rival con nueve jugadores han dejado al equipo con la soga al cuello. El optimismo va decreciendo con cada jornada que pasa, algo lógico viendo que cada semana hay un punto más de diferencia y una semana menos para que acabe el campeonato.

Se puede hablar de la mejoría y de la buena mano de Aira desde que llegó al banquillo universitario, pero lo cierto es que eso contrasta con los resultados obtenidos, ya que aunque lleven cuatro jornadas sin perder, lo cierto es que tan solo han ganado uno y fue ante el colista. Un bagaje insuficiente para un equipo muy herido.

Le quedan cinco jornadas al UCAM Murcia y con un calendario de lo más exigente. El próximo, el Linares, que solo ha perdido uno de los últimos nueve partidos; el Costa Brava, el rival más asequible al estar ya descendido; ante el Barcelona B y el Atlético Baleares, en plena batalla por el play off; y ante el Andorra, líder del Grupo V mostrando un juego brillante durante todo el curso. Difícil papeleta la que tiene el equipo universitario, que tendrá que buscar un milagro para salir del lío en el que están.