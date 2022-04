El veterano delantero del FC Cartagena, Rubén Castro, ha ofrecido una rueda de prensa para los medios oficiales del club en la que ha dejado entrever sus ganas de continuar jugando al fútbol pese a sus 40 años. “Habrá que seguir. Son muchos años jugando y antes no se estiraba tanto, pero yo tengo muchísimas ganas y físicamente me encuentro bastante bien, así que seguramente seguiremos". A dos meses para la finalización de su contrato, el canario no ha ocultado su felicidad en el equipo albinegro. "Aquí estoy muy bien. Estoy encantado”, ha afirmado.

El futbolista también ha hablado del presente sobre el crecimiento del club en los últimos años y ha vuelto a mostrar complicidad con el Cartagena analizando los objetivos de cada temporada. “El equipo ascendió hace dos años y esto tiene que ir despacio. Este año el equipo ha estado muchísimo mejor que el anterior y nos hemos salvado con antelación, pero sí que es verdad que lo hemos tenido en la mano. Si no llegamos a conseguir esa plaza, que aún es posible, nos quedará esa espina de lo poco que nos faltó. El año que viene, si sigo aquí, ya se verá cuál es el objetivo”, ha comentado entre sonrisas. La Ponferradina es el siguiente obstáculo en esa búsqueda de un pleno de victorias que permita seguir luchando a los cartageneros y Rubén ha asegurado que “es un buen momento para disipar las dudas” que ha tenido el equipo fuera de casa. “Es un rival directo y estamos haciendo todo lo posible durante la semana para sacar los tres puntos porque es el último tren que tenemos para engancharnos arriba”, ha expresado. Por último, Rubén Castro ha mostrado su deseo de terminar la temporada “lo más arriba posible porque es bueno para el club” de cara a los últimos cinco compromisos ligueros. “Lo mejor sería terminar con buenas sensaciones y pensando que me gustaría hacer algo más. Además, me gustaría superar mis 19 goles de la temporada pasada, pero lo más importante es que el equipo termine con buenas sensaciones”, ha concluido el máximo artillero albinegro.