Hozono Global Jairis: un viaje hacia un hito histórico

El Hozono Global Jairis está a dos partidos de hacer historia. El histórico club de Alcantarilla, el más antiguo de la Región con más de sesenta años de historia, se puede convertir el próximo domingo en el primer equipo murciano en alcanzar la máxima categoría del baloncesto nacional, algo que parecía una quimera hace solo cuatros años.

Muchas cosas han cambiado en el club desde que regresó a la Liga Femenina 2, ahora Liga Challenge, después de un descenso incomprensible en los despachos. La entidad se ha profesionalizado y la llegada de un patrocinador sólido le ha dado el plus necesario para tener tan cerca el ascenso.

El Hozono Jairis es, sin duda, el equipo más en forma de esta Final Four que se jugará el sábado -se enfrentará a las cinco al Alcobendas- y el domingo en el pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla. Solo el ganador de la final subirá a Liga Endesa. La apuesta del Ayuntamiento ha permitido al club hacerse con la organización. Los datos invitan al optimismo, ya que el conjunto alcantarillero presenta una racha de doce victorias consecutivas, diez en el último tramo de la competición liguera y dos más en el play off de clasificación que jugó ante el Lima Horta Barcelona. Desde que el pasado 29 de enero, cuando cayó en la pista de un Zamora que se enfrentará en la otra semifinal al Manuela Fundación Granada, no conoce la derrota.

Víctor Verdú, el técnico que siempre había comandado al equipo en Liga Femenina 2, tuvo que dejar a mitad de febrero el banquillo por un problema de salud. Su relevo lo tomó Lucas Fernández. El técnico de Ciudad Real, con experiencia en la máxima categoría, era ayudante en el Lointek Gernika Bizkaia, un club que no le puso impedimentos para hacer las maletas y venirse a Alcantarilla. Aquí se encontró una plantilla consolidada, que había superado un bache de tres derrotas consecutivas que le llevó a perder el liderato que ostentó durante varias jornadas. Pero con Lucas Fernández, que con anterioridad había dirigido al Quesos El Pastor de Zamora y formó parte del cuerpo técnico de la selección española U14 femenina, el equipo ha dado un paso más en su crecimiento. De hecho, lo ha ganado todo con él al timón.

Ritmo brasileño

Aunque el Jairis destaca por ser un auténtico bloque compacto con la segunda defensa de la Liga Femenina Challenge, tres jugadoras brasileñas marcan el ritmo. Dos de ellas son internacionales, la base Debora Fernades, que llegó el pasado mes de diciembre para sustituir a la estadounidense Keira Robinson, y la pívot Erika de Souza, ocho veces campeones de la liga española, una de la WNBA y tres veces olímpica. De 1,95 metros de estatura y 40 años de edad, la jugadora de Río de Janeiro, que pensaba dejar el baloncesto este año para ser madre, ha sido la máxima anotadora del equipo, con 11,07 puntos, y reboteadora, con 9,7, apartado en el que ha sido la segunda en el ranking de la categoría. Por su parte, Izabella Frederico ha tenido un papel más secundario, aunque no menos sobresaliente por su regularidad durante todo el campeonato.

La alicantina Ángela Mataix ha sido un gran complemento para Fernandes en el puesto de base. Pese a su juventud, ha cumplido con creces con su rol. El protagonismo en el puesto de escolta lo han compartido la joven de San Javier, criada en el Marme, Alejandra Sánchez, internacional en categorías inferiores y que ha experimentado un espectacular crecimiento este curso, convirtiéndose en la mejor triplista del equipo; y Virginia Sáez, una valenciana de 26 años con amplia experiencia en la categoría tras haber militado en Valencia, Ibaizabal y NBF Castellón.

La jugadora de Samoa Geralynn Leaupepe, la aragonesa Bea Royo, de 30 años y con amplia experiencia en la categoría, y la cartagenera Rut Marín, una institución en el club que ha tenido un rol más secundario, han aportado puntos desde el puesto de alero.

En la posición de cuatro, además de Izabella Frederico, los dos entrenadores que ha tenido la plantilla han contado con la solidez de Alicia González, una veterana almeriense de 35 años que ha promediado 7,6 puntos y 2,4 rebotes. También ha aportado su granito de arena la alicantina Ester Aracil Juan, fisioterapeuta de profesión y una institución ya en el club de Alcantarilla.

Por último, Rebeca Cotano de Juan, fichada el pasado verano del Ibalzabal, se ha convertido en el complemento perfecto de Erika de Souza, promediando 8,5 puntos y 3,6 rebotes por encuentro. Además, en esta posición el técnico también cuenta con la ucraniana Tetiana Havrylchyk, fichada hace poco más de un mes y que ha aportado unos diez minutos por partido.