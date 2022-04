IMG Tennis, la empresa que representa al murciano Carlos Alcaraz y a gran parte de los mejores tenistas del mundo, ha tenido al murciano como mayor reclamo en Atenas para un torneo que ha organizado con las cuarenta y ocho raquetas menores de 12 años más prometedoras del mundo. En el Taoi Club, además, se han congregado unos dos mil quinientos aficionados para seguir en directo un encuentro de exhibición protagonizado por el nuevo ‘top 10’ del mundo y el polaco Hubert Hurkacz. Al finalizar el duelo, donde ambos tenistas ofrecieron golpes espectaculares, varios niños y niñas seleccionados al azar vistiendo camisetas de Ucrania en contra de la guerra, tuvieron la oportunidad de pelotear con Alcaraz y Hurkacz en unos partidos de dobles.

Alcaraz también ofreció varias entrevistas en su visita a Atenas. En una de ellas, concedida a Sport24, habló de sus duelos con el griego Stefanos Tsitsipas. Pese a que en el enfrentamiento en el Conde de Godó su rival no fue nada elegante, Alcaraz sí lo fue en sus declaraciones: “Stefanos está en el top 3 o top 4 en este momento y definitivamente estará en el número 1 del mundo. Jugar contra él es muy bueno, pero poder vencerlo lo es aún más porque, como dije, es uno de los mejores”. Y como era de esperar, también fue cuestionado por Rafa Nadal: “Nadal es mi ídolo. Lo vi desde pequeño y quería ser como él”, expresó.

A Alcaraz también trataron de preguntarle por su opinión sobre la decisión de Wimbledon de no dejar jugar a tenistas rusos y bielorrusos este año, pero el vicepresidente de IMG, Max Eisenbad, exmanager de Sharapova, detuvo al periodista, al que le dijo que no se aceptaban cuestiones de esa índole. Ahora, el único reto de Alcaraz es ganar más títulos este curso: “Ya he logrado el objetivo de entrar en el ‘top 15’. Ahora quiero seguir mejorando, ganar títulos y subir aún más en la clasificación”, concluyó.

Visita a El Hormiguero

Mañana martes regresará a España para descansar y ya el jueves estar en Madrid. Esa noche visitará el plató del programa ‘El Hormiguero’, que dirige Pablo Motos en Antena 3. El mismo se emite entre las 21.50 y 22.50 horas y es uno de los ‘late night’ con mayor audiencia. Carlos Alcaraz no solo se someterá a las preguntas del periodista valenciano, sino que también se enfrentará a las pruebas que los colaboradores suelen realizar a los invitados. Los populares Barrancas y Trancas también buscarán el lado más humano de un Carlos Alcaraz que a sus 18 años de edad se ha convertido en un icono del deporte español. Su irrupción en el circuito ATP ha sido espectacular, habiendo ganado ya cuatro torneos además del Next Gen de Milán.

El Mutua Madrid Open, donde el año pasado cayó en segunda ronda ante Rafa Nadal, se presenta como otra oportunidad para seguir avanzando en el ranking para Carlos Alcaraz, quien el próximo miércoles 5 de mayo cumplirá 19 años de edad. Después de jugar en la Caja Mágica afrontará otro Masters 1000, en Roma, para a continuación llegar a Roland Garros, la gran cita en tierra batida de la temporada. Esta semana, debido a su participación hace un año en el ATP de Estoril, le caducarán solo 12 puntos, por lo que apenas tendrá incidencia en su recién estrenado puesto en la ATP.