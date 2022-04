El Águilas escapa del peligro al empatar con el Hércules en El Rubial

Sigue la escalada el Águilas FC, aunque ayer no pudo conseguir la victoria, ante el Hércules, pero la busco, sobre todo en la primera parte, aunque al final se tuvo que conformar con un punto que le sirve para salir de las posiciones de peligro y situarse en la décima posición de una clasificación en la que las posiciones de descenso siguen muy apretadas, tan solo seis equipos separados en dos puntos desde los puestos de descenso. Los costeros volvieron a ofrecer una buena imagen, con un fútbol muy vivo y ofensivo, sobre todo por las bandas, en donde sus laterales Mounir y Javi Pérez se está convirtiendo en los goleadores en las últimas jornadas, ayer fue Javi Pérez quien remataba un centro de Mounir. Un gol que servía para reponerse del gol del visitante Raúl González encajado al cuarto de hora del segundo periodo, en el único error defensivo de los costeros. Un gol que no afectó a los jugadores de Stankovic, puesto que, tras encajar el gol, continuaron con el nivel de juego, incluso le metieron una marcha más para que el partido no se les escapara.

En el primer periodo los costeros dominaron el partido y tuvieron las ocasiones de gol más claras al cuarto de hora Víctor Fenoll probaba fortuna desde la frontal para que detuviera Adri López, se sucedían las ocasiones de los locales, Javi Pérez culminó una jugada elaborada desde la defensa costera, con un lanzamiento que despejaba a córner con apuros el cancerbero visitante, y Rafa Chumbi, desde la frontal lanzaba ajustado al poste izquierdo de la portería de Adri López. El balón se discutía en la medular, con Loussokou y Quim Araujo ganándole la partida a Bikoro, que intentaba ser el eje de su equipo, y en alguna ocasión lo lograba, pero sin profundidad. La mejor y única ocasión de los visitantes en el primer acto, llegó a la media hora, con un balón largo a Aketxe, que se plantó solo ante Iván Buigues, quien le detuvo el lanzamiento en el cara a cara. Tras el paso por los vestuarios, los costeros continuaron teniendo el ritmo del partido, pero sin llegar al área visitante. Sin embargo, en el único error defensivo de los costeros, Raúl Ruiz logró un centro desde la banda derecha, que no despejaron los defensores costeros y Raúl González tocó lo justo el balón para batir a Iván Buigues. A pesar de verse por debajo en el marcador los costeros no se vieron afectados, y escasamente cinco minutos después lograron el empate en una jugada por la banda izquierda, en la que Mounir centraba al área, Rafa Chumbi no llegó al balón y Javi Pérez, que entraba por el segundo poste, logró un remate de cabeza imparable para el portero Adri López. Los costeros continuaron con las intenciones de llevarse la victoria, pero conforme maduraba el encuentro, uno y otro equipo se protegían bien cuando el rival movía el esférico en la medular, llegado al pitido final con el reparto de puntos.